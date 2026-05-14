Actualidad Clima

Lloverá en Santo Domingo y otras cuatro provincias

Por
Lloverá en Santo Domingo y otras cuatro provincias

Santo Domingo.- El fin de semana estará regido por un ambiente climático con poca lluvia, y solo en provincias del litoral caribeño y el centro del país se esperan chubascos moderados, debido a la presencia de una débil vaguada, informó, la tarde del jueves, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Los aguaceros estarán concentrados hacia las provincias San Cristóbal, Santo Domingo, Peravia, Azua y Barahona, todas en el sur.

Lee también: ¿Quién es el haitiano Dimitri Vorbe y por qué RD rechazó recibirlo en calidad de deportado?

En la cordillera

También podrían registrarse aguaceros moderados en poblaciones ubicadas en las inmediaciones de la cordillera Central, como La Vega, Monseñor Nouel y San José de Ocoa, según el informe de Meteorología.

Sobre la temperatura, Indomet advirtió que la misma continuará calurosa en gran parte del territorio dominicano.

TEMAS:
Juan Julio Gómez

Juan Julio Gómez

Veterano periodista que escribe temas internacionales sobre geopolítica, deportes y asuntos bíblicos. Ha trabajado para varios medios internacionales durante su larga trayectoria en la carrera.