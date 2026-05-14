Lloverá en Santo Domingo y otras cuatro provincias

Santo Domingo.- El fin de semana estará regido por un ambiente climático con poca lluvia, y solo en provincias del litoral caribeño y el centro del país se esperan chubascos moderados, debido a la presencia de una débil vaguada, informó, la tarde del jueves, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).
Los aguaceros estarán concentrados hacia las provincias San Cristóbal, Santo Domingo, Peravia, Azua y Barahona, todas en el sur.
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En la cordillera
También podrían registrarse aguaceros moderados en poblaciones ubicadas en las inmediaciones de la cordillera Central, como La Vega, Monseñor Nouel y San José de Ocoa, según el informe de Meteorología.
Sobre la temperatura, Indomet advirtió que la misma continuará calurosa en gran parte del territorio dominicano.