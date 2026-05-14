NUEVA YORK (AP) — La final de la Copa del Mundo contará con un espectáculo de medio tiempo repleto de estrellas, encabezado por Madonna, Shakira y el grupo musical BTS.

La FIFA anunció el jueves que, por primera vez, la final que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio incluirá un concierto al estilo del Super Bowl .

El organismo rector del fútbol afirmó que el programa apoyaría el Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, que está recaudando 100 millones de dólares para ayudar a los niños a acceder a la educación y al fútbol.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que reuniría «música y fútbol en el escenario deportivo más importante por una causa muy especial».

“Cuando se ocupa un puesto de responsabilidad, uno quiere hacer todo lo posible para tener un impacto real”, dijo Infantino en la conferencia Global Citizen NOW celebrada el jueves en Nueva York. “No todos pueden convertirse en campeones mundiales, pero todos pueden mejorar un poco con la educación adecuada. Por eso, valoramos esa idea”.

El espectáculo estará a cargo de Chris Martin, de Coldplay, a quien se le ocurrió la idea hace cuatro años mientras veía la Copa del Mundo anterior, según declaró Hugh Evans, director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro Global Citizen, que se ha asociado con la FIFA para el espectáculo del descanso y el fondo educativo.

Shakira dijo en la conferencia que ha dedicado toda su vida adulta a «componer canciones y construir escuelas», refiriéndose al trabajo de su fundación sin fines de lucro, Barefoot Foundation.

“Finalmente, durante este Mundial, esos dos caminos se encuentran”, dijo la superestrella de “Hips Don’t Lie”, quien agregó que espera que su país natal, Colombia, llegue a la final del Mundial.

El Super Bowl es famoso por su espectáculo de medio tiempo, que atrae a las mayores estrellas del mundo para ofrecer actuaciones espectaculares. Este año, el artista invitado fue el puertorriqueño Bad Bunny. Entre los artistas que han encabezado el cartel en ediciones anteriores se encuentran Michael Jackson, Paul McCartney, los Rolling Stones, Madonna, Prince, Bruce Springsteen y Rihanna.

Pero los espectáculos del descanso no son habituales en el fútbol; eventos como la final de la Liga de Campeones suelen incluir un concierto previo al partido. El 30 de mayo, The Killers serán la banda principal del partido más importante del fútbol europeo de clubes entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal en Budapest.

En una entrevista con Associated Press, Evans afirmó que todos los involucrados en el espectáculo del medio tiempo son grandes aficionados al fútbol y que querían asegurarse de que las actuaciones fueran «considerablemente más cortas que los 15 minutos», que es el intervalo tradicional en un partido. «Los aficionados al fútbol de todo el mundo pueden estar tranquilos, ya que somos muy respetuosos con este deporte», añadió Evans.

Hamish Hamilton, quien dirigió la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la mayoría de los espectáculos de medio tiempo de la Super Bowl en los últimos años, dirigirá el espectáculo de medio tiempo de la Copa del Mundo, dijo Evans.

La Copa del Mundo es organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, y se disputa durante los meses de junio y julio.