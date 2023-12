Manerra: “Con mis padres aprendí a saborear la música”

Manuel Manerra, cantautor dominicano ha sido galardonado con múltiples premios en su carrera y reconocido por Forbes como una de las mentes más creativas del año.

¿Cómo influyó el entorno musical de hogar en tu desarrollo artístico?

Creo que fue, es y será determinante al día de hoy. Me encanta encontrar a mis padres escuchando música, cantando y disfruto mucho, explorar sus gustos musicales. Con ellos aprendí a sentir la música, saborearla y hacerla parte de mi cotidianidad.

¿Cómo logras equilibrar tu diversidad musical sin perder tu identidad?

Disfruto mucho explorar, investigar y hurgar en los orígenes de los ritmos y los cantos folklóricos. Me inspira recorrer los “caminos antiguos” y regresar a los sonidos actuales, lograr un maridaje entre ambos. Me tomo mi tiempo en este proceso, es la parte que más disfruto.

¿Cómo ha sido la experiencia de interactuar con reconocidos artistas y cómo ha impactado tu carrera musical?

¡Wow! ¡Ha sido increíble! ¡Son cosas que jamás pensé vivir tan pronto! Ha sido todo tan rápido y con tanta intensidad que a veces, luego de varios días, veo las fotos y los videos y no lo creo. Poder compartir con artistas internacionales y nacionales, interactuar con ellos y conocer su lado humano, es una experiencia que me ha marcado y me ha permitido llegar a otras audiencias.

¿Cómo te preparas para enfrentar nuevos desafíos?

Con los pies en la tierra, las manos agarrando a mi familia y los ojos en Dios. Esto es un trabajo que conlleva entrega, disciplina y enfoque,intento dar lo mejor de mí, sin perder el enfoque. Siempre lo digo, mi inspiración viene de Dios, a mí me corresponde ser diligente con lo que Él pone en mis manos y dar lo mejor de mí.