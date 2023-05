Actor Josema Rodríguez dice el escenario es su vida

El escenario es la vida para Josema Rodríguez, y en sentido figurado afirma que si no está en él prefiere estar muerto.

Esas son sus razones para no alejarse y mantenerse activo creando o participando de montajes, shows, películas y todo proyecto que requiera de sus reconocidas habilidades como actor.

En 2019 presentó el montaje “No quiero ser actor”, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, por el que fue nominado como actor en los premios Soberano 2020, y luego de esto continuó haciendo teatro en Chao Teatro, en Teatro Las Máscaras y en el Bronx de Nueva York.

Pero –confiesa- algo que lo mantiene creativo y activo, son sus clases de actuación, que son para él una gran responsabilidad, pues forma jóvenes actores. Una tendencia en sus clases en los últimos meses, es que estudiantes les regalan a sus padres este taller, al decidir: “debo hacer lo mismo con mis padres” y los tendrá en su próxima jornada, pautada para iniciar el 18 de junio. Los interesados pueden comunicarse a @josemaekh.

¿Y cómo te ha ido con los cambios que se han implementado en Telemicro? Le preguntamos a propósito de que es uno de los talentos de este canal.

“Mal, porque me quitaron una fuente de ingreso que aunque era un ‘Reperpero’, con eso pagaba muchas cositas. Espero en Dios no me saquen de la Opción 13.0 y de Boca de Piano es un show porque si no voy a tener que vender Periódico Nacional, preferiblemente en el Parque Independencia. Jajajajajaja que Dios me ayude”.

“Es hora de actuar”

Josema anuncia que vuelve a escena con un nuevo montaje titulado “Es hora de actuar”, en el que promete que durante una hora y 30 minutos el público va reír, llorar, pensar y actuar, si quiere, en esta locura de mostrar un taller de actuación donde los estudiantes muestran sentimientos, discusiones, amores y dolores.

“De casi 5000 estudiantes que han pasado por mi aula en estos más de 20 años dando clases, elegí 13 para este montaje donde se destaca Brian de Elena, profesional del teatro que ha protagonizado películas; Idel Montás, profesora de canto; Karla Jamel y Katiuska Estévez, que han actuado en varios musicales.

La producción estará en cartel desde el jueves 25 de mayo al domingo 4 de junio, solo con 8 funciones, de jueves a sábado, a las 8:30 de la noche y domingos, a las 6:30 de la tarde, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito; con 1,200 pesos de entrada por personas.

En escena se mostrarán de manera jocosa las vicisitudes que pasa un experimentado profesor de actuación junto a sus alumnos, y en el mismo se verán performances, debates, dinámicas teatrales, rompiendo la cuarta pared, para que el público participe del montaje.