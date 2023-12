Jéssica Hasbún: “Las mujeres lideran la presentación de noticias”

Jéssica Hasbún es una comunicadora dominicana que se ha destacado por su labor en el ámbito periodístico y que actualmente se puede ver en su rol de presentadora de noticias en diversos espacios noticiosos del Grupo SIN.

¿Cómo crees que la presentación de noticias ha evolucionado con la influencia de las redes sociales?

Entre más cercanos somos, más conectamos con nuestra audiencia. Las redes sociales y los medios digitales son una realidad innegable. Hay que aprender a usarlos y sacarle provecho a favor de la sociedad. No promiscuar su alcance, sino volcarlo y que jueguen su rol a favor. Hoy, comunicar no es difundir ni informar. Comunicar es gestionar emociones. Ahí está el desafío y las oportunidades para que no sea meramente un contenido perecedero.

¿Cuál es tu perspectiva sobre el papel de la mujer en el periodismo y la presentación de noticias?

Las mujeres lideran la presentación de noticias. Siento que de hecho falta presencia masculina. Las mujeres periodistas y presentadoras de noticias ahora mismo copan, o por lo menos predominan, en el periodismo, en el ejercicio de su labor suele resaltar la capacidad de hacer varias cosas a la vez por ejemplo, condición que las hace incomparables.

¿Cómo manejas situaciones de noticias difíciles o emotivas durante la transmisión en vivo?

Soy una persona muy sensible. Mantener la compostura me cuesta. Contener las lágrimas, llenarme de fuerzas y poder llevarles la realidad a sus hogares, cruda, sin tapujos. ¡Eso me cuesta!. Muchas veces aunque trate es difícil no conmoverse ante alguna injusticia o situación.

¿Cuál es tu rutina diaria para mantenerte informada sobre los acontecimientos actuales?

La agenda de Noticias SIN es clave en mi día, es lo primero que veo al despertar. Con el café en mano le doy una pasada a la mayoría de los periódicos digitales, dígase Noticias SIN, Diario Libre, Listín Diario, El Caribe, El Día, CNN, y por supuesto que las redes sociales están dentro mi rutina.