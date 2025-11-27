¿Se negó Juan Soto a una foto?: La controversia en redes entre Evelina García y Laura Bonnelly

La comunicadora Evelina García ha encendido las redes sociales tras relatar un incidente ocurrido en un restaurante, donde, según su versión, el pelotero Juan Soto se negó a tomarse una fotografía con su hija.

Este hecho, que Evelina califica de una falta de respeto hacia el público que sustenta a los deportistas, se convirtió rápidamente en un debate sobre la humildad y el trato de las figuras públicas.

«Yo termino de llegar a mi casa y la verdad es que cada día uno se sorprende más con los famosos entre comillas, o los nuevos famosos, porque los famosos siempre mantienen su humildad cuando saben los códigos”, dijo.

“Yo estoy cenando con mi prima. Mi prima ve de lejos a un pelotero, el pelotero Soto. Yo no sé ni cómo se llama, porque la verdad es que, aunque parezca extraño, yo fui esposa de un pelotero, pero yo no sigo la pelota, nunca he sido fanática de ella. La verdad es esa”, relató

La comunicadora fue dura en su crítica, señalando que la fama tiene un precio que debe pagarse con humildad.

Criticó la actitud de Soto, la de leyendas del deporte dominicano como David Ortiz o Pedro Martínez, quienes, según ella, siempre se detienen por sus seguidores, sin importar si están en un momento íntimo o no.

“Cuando se acerca una persona hacia ti, tú no sabes quién es esa persona, no sabes si te conoce, si no te conoce, qué tan importante es, si es famosa, si no es famosa”, comentó Evelina dejando entre ver que también es una persona reconocida.

La situación se tornó un poco sensible según cuenta la comunicadora debido a que Evelina no es una fanática de la pelota, pero accedió a la solicitud de su hija y su prima. A pesar de que se le indicó esperar mientras Soto terminaba de comer, ella afirma que el pelotero no estaba cenando en ese momento.

Reacción de Laura Bonnelly

La controversia escaló a otro nivel cuando la comunicadora deportiva Laura Bonnelly respondió a Evelina Garcia.

Al principio la misma se presentó como una defensa o un comentario sobre la situación, ha polarizado aún más la discusión, transformando el tema en un choque entre dos figuras del medio sobre cómo deben manejarse los famosos ante el público y en este caso ante los fanáticos.

«Ayer Juan Soto se encontraba con su familia cenando. Incluso yo lo vi, estuve por allá cenando. Y al momento de yo retirarme, en lugar de yo ir donde Juan Soto a saludarlo y darle un abrazo, un beso, pedirle una fotografía o gestionar una entrevista, simplemente me volteé, nos miramos, lo saludé de lejos, le sonreí y me fui, era su momento íntimo, familiar, con su gente”, aseguró Laura.

Mencionó que “hay una persona que no lo entiende así, se llama Evelina García. Porque ella llevó a su hija a tomarse una foto con Juan Soto y él le negó la fotografía porque no era el momento”.

Dijo que “lo primero es que Evelina dice que ni sabe quién es Juan Soto, que ella no sabe quién es el pelotero ese que está empezando”.

A lo que Bonnelly le responde que “Juan Soto es ganador de Series Mundiales, el pelotero mejor pagado de las Grandes Ligas, orgullo dominicano, con el mejor contrato. Un jugador que nunca le ha negado una entrevista a nadie, que siempre le ha dicho que sí a todo el que se le acerca a pedirle una fotografía y soy testigo de eso y todo el que me está escuchando lo sabe, que lo puede comentar aquí”.

Asegura que “Soto es un joven familiar, con valores bien firmes, no se le conoce escándalo, que pese a su temprana edad y a toda la fama y a todo el dinero que tiene se ha sabido manejar, no se ha alocado, no ha tenido ningún tema público, ha tenido una conducta intachable”.

Bonnelly continúa describiendo las cualidades del pelotero. “Es humilde, sí lo es, porque lo he visto. Es el pelotero que mejor se ha comportado de la nueva generación. Primero investiga quién es Juan Soto, si supuestamente no lo sabías”.

“Evidentemente, él no tiene que conocer a todo el mundo, así como tú supuestamente no lo conocías a él, él no tiene que conocerte a ti. Y además, Evelina, mi amor, cuando tú quieras una foto con Juan Soto, ve al play, ve al Citi Field, paga un ticket, ve al juego y yo te aseguro que él te va a dar, no una, no, diez mil fotos, hasta te va a firmar una pelota. Pero es un lugar donde tú vas con tu familia a tener un encuentro íntimo, bonito, con tu gente”, agregó.