El jardinero dominicano Juan Soto volvió a demostrar su poder en la MLB al disparar su jonrón número 41 de la temporada, un cuadrangular solitario por el jardín derecho que acercó a los Mets de Nueva York a tres carreras en la quinta entrada ante los Padres de San Diego.

El batazo recorrió 369 pies, con una velocidad de salida de 108 millas por hora y un ángulo de despegue de 24°, frente a un lanzamiento de 80 mph en curva del pitcher Nick Pivetta.

Con este nuevo vuelacercas, Soto reafirma su condición de pieza clave en la ofensiva de los Mets, consolidándose entre los bateadores más temidos de la temporada.