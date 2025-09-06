Mark Vientos conectó un jonrón, Juan Soto remolcó otra vuelta y Edwin Díaz escapó de un aprieto importante en la novena entrada, mientras los Mets de Nueva York contuvieron a los Rojos de Cincinnati, que se estaban desvaneciendo, por 5-4 el viernes por la noche en el primer partido de una crucial serie de tres juegos.

Vientos impulsó dos carreras y anotó dos más para ayudar a los Mets a ganar por séptima vez en 11 juegos. Francisco Lindor recibió tres bases por bolas como primer bateador y también anotó dos veces.

Díaz entró en la novena y permitió un sencillo a Ke’Bryan Hayes antes de conceder bases por bolas a los siguientes dos bateadores para llenar las bases sin outs.

Pero el cerrador All-Star ponchó a Noelvi Marte y Elly De La Cruz, y luego hizo que Gavin Lux conectara un roletazo a segunda para su 26.º salvamento. En medio de todo, Díaz pidió un nuevo par de zapatillas de clavos al dugout y se cambió allí mismo en el campo.

Puedes leer: Mark Vientos y Carlos Narváez juegan con fuego en MLB

Soto y Lindor

Dobles consecutivos de Lindor y Juan Soto pusieron el marcador 5-1 en la cuarta.

El receptor de los Rojos, Tyler Stephenson, recién salido de la lista de lesionados, conectó un doble de dos carreras en la parte baja de la entrada y corrió al plato con el elevado de sacrificio de Hayes para reducir la ventaja a 5-4.

David Peterson (9-5) permitió cuatro carreras y siete hits en cinco entradas y un tercio. El bullpen de Nueva York blanqueó a los Rojos el resto del encuentro.

Vientos abrió la tercera entrada con su decimosexto jonrón para darle a los Mets una ventaja de 4-0. También impulsó una carrera con un sencillo dentro del cuadro en una primera entrada de tres carreras.

Cincinnati se fue de 7-1 con corredores en posición de anotar. Matt McLain se ponchó con las bases llenas para cerrar la sexta.

El preciado prospecto Jonah Tong (1-0, 1.80 de efectividad) realiza su segunda apertura en las Grandes Ligas el sábado por la noche con los Mets contra el lanzador derecho de los Rojos, Brady Singer (12-9, 4.08).