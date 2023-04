Juan Soto: “Hasta mi familia estuvo contra mí”

ESPN Digital.- Juan Soto ha tenido un año complicado en las Grandes Ligas. No solamente ha visto su producción ofensiva bajar en términos generales, no pudiendo sostener los altos estándares que él mismo se había impuesto en las primeras cuatro campañas de su carrera, sino que ha tenido que lidiar con un número importante de críticas y cuestionamientos como resultado de decisiones profesionales que él ha tomado.

“Quería hacerlo con los Nationals, pero simplemente lo hicieron público. Eso no me gustó para nada. Lo odiaba. Les dije que ya no hablaríamos, porque tiraron todo por ahí (…) Juego este juego porque me encanta. Sé que el dinero me está ayudando y todas estas cosas, pero lo primero que hago es jugar el juego que amo y hubo algunos días en los que sentí que ya no era divertido, (días en que) solo quieres irte a casa”, agregó Soto.

2023 no ha iniciado con el pie derecho para el dominicano, quien ha tenido un inicio para el olvido, pero Soto confía en que las cosas están a punto de cambiar para él.

Ninguna ha tenido más impacto que rechazar la oferta de extensión contractual que le hiciera Washington Nationals antes del inicio de la campaña 2022, la cual ascendía, según admitió el propio pelotero, a más de 400 millones de dólares. Al no aceptarla, la relación con el equipo se fracturó de inmediato y eso empujo a que fuese eventualmente cambiado hacia San Diego Padres, donde no ha podido ser el mismo bateador.

Mucho es lo que se ha señalado sobre si Soto debió o no aceptar la oferta, o si sus resultados actuales son consecuencia directa de haber rechazado esa cantidad de dinero, pero únicamente el pelotero dominicano sabe lo que estaba pasando profesional y personalmente en ese momento.

Soto compartió un poco más de la experiencia en una entrevista para Stephanie Apstein de Sports Illustrated, en donde dijo que el rechazar la oferta hizo que su propia familia se pusiera en su contra.

“(Cuando la noticia del rechazo de la oferta se hizo pública) todos los fanáticos, todos los dominicanos, hasta mi familia estuvo contra mí”, dijo Soto, al describir que tuvo que hacer malabares para lidiar con el escepticismo que había aparecido ante él.

“Muchos de mis compañeros me decían ‘respetamos lo que piensas, pero eso es mucho dinero’. Yo les decía ‘muchachos, estoy tratando de hacer lo mejor para mí y para mi familia’. Entonces tienes que salir a jugar y tratas de hacerlo frente a personas que dudan de ti, esa es una de las cosas que odié”, al tiempo de afirmar que todavía algunos de sus familiares no están de acuerdo con la decisión que tomó.