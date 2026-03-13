México.- La cantante mexicana Julieta Venegas anunció que debutará en la literatura con ‘Norteña. Memorias del Comienzo’, un libro autobiográfico que llegará en mayo a las librerías de México, Argentina, Chile, Colombia y España.

La artista compartió la noticia en redes sociales, donde explicó que se trata de un texto personal en el que explora sus primeros años de vida, su familia y el origen de su relación con la música.

Quería buscar el origen de mi inquietud por hacer música, por escribir canciones. Un texto que vengo queriendo y a la vez no escribir, pero que fue avanzando a su ritmo», detalló en una publicación en sus redes sociales.

Un Viaje a la Infancia

Según Venegas, el libro funciona como una especie de «bitácora» que recorre desde sus recuerdos de infancia en Tijuana y Ciudad de México hasta el lanzamiento de su primer disco ‘Aquí’ (1997).

El proyecto está vinculado a su próximo álbum, también titulado ‘Norteña‘, ya que ambos forman parte de un mismo ejercicio creativo de memoria, precisó la cantante.

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El disco es una recreación de mi memoria musical. El libro es una especie de bitácora (…) Aunque el disco y el libro no son lo mismo, juntos son parte de un proyecto de memoria, una manera de reencontrarme con lo que me formó», compartió.

Conexión con su Música

La obra será publicada por editoriales independientes en distintos países, entre ellas Almadía en México, y también estará disponible en formato digital y audiolibro.

Publicación y Formatos Disponibles

Venegas, de 55 años, es una artista multipremiada con ocho Latin Grammy y un Grammy, considerada una de las principales referentes del pop latino y embajadora de Buena Voluntad de UNICEF en México.

Julieta Venegas (nacida el 24 de noviembre de 1970 en Long Beach, California, y criada en Tijuana, México) es una cantante, compositora y multiinstrumentista mexicana, considerada una de las figuras más influyentes del pop latino y del rock en español.

Desde joven mostró interés por la música y estudió piano clásico. A principios de los años noventa formó parte de la banda de rock alternativo Tijuana No!, donde comenzó a ganar reconocimiento en la escena musical mexicana.