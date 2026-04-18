NUEVA YORK.- Jalen Brunson anotó 28 puntos, Karl-Anthony Towns consiguió 19 de sus 25 en la segunda mitad y los New York Knicks vencieron a los Atlanta Hawks 113-102 el sábado por la noche en el primer partido de su serie de playoffs de la Conferencia Este.

OG Anunoby aportó 18 puntos y Josh Hart sumó 11 puntos y 14 rebotes para los Knicks en su primer partido de postemporada bajo la dirección de Mike Brown, tras haber participado en cuatro ocasiones en cinco años con Tom Thibodeau, culminando con su primera aparición en las finales de la Conferencia Este desde el año 2000 el año pasado.

El tercer cabeza de serie del Este vuelve a ser anfitrión esta temporada del segundo partido el lunes por la noche.

Karl-Anthonny Towns bloquea balón.

CJ McCollum anotó 26 puntos y Jalen Johnson añadió 23 para los Hawks, que lograron un balance de 20-6 tras el parón del All-Star para conseguir la sexta posición.

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“Sabemos que estarán listos para el segundo partido”, dijo Brunson. “Así que hay que prepararse rápidamente y concentrarse al máximo”.

Brunson, que ya ostenta el récord de los Knicks con ocho partidos de 40 puntos en la postemporada, estuvo a punto de lograr otro en el primer cuarto. Anotó sus primeros seis tiros y sumó 19 puntos cuando los Knicks lideraban el marcador 30-24.

Brunson no hizo tanto en la segunda mitad, pero Towns tomó el relevo después de que solo llevara 1 de 6 en tiros para seis puntos al descanso.

“Hicimos un gran trabajo como equipo, luchando y buscando constantemente maneras de anotar y también de influir en la victoria”, dijo Towns.

Los equipos tuvieron un comienzo arrollador, con los Knicks anotando 8 de 9 tiros y Atlanta 6 de 7, antes de que el juego se ralentizara considerablemente en el tercer cuarto. McCollum fue revisado por una acción hostil y recibió una falta técnica tras levantar la pierna en un tiro en suspensión hacia la zona inguinal de Brunson, y los Hawks cometieron dos faltas intencionadas contra Mitchell Robinson, quien, con poca puntería, solo anotó 1 de 4 tiros libres.

Para cuando los Hawks volvieron a ponerse en marcha, ya era demasiado tarde.

Con los Knicks arriba por ocho puntos, Towns anotó un triple, y después de la canasta de Gabe Vincent, Jordan Clarkson anotó dos canastas y Towns logró una jugada de tres puntos y un triple para una racha de 10-0 que puso el marcador 106-87 con aproximadamente 4 minutos y medio restantes.

Atlanta anotó 11 puntos consecutivos para reducir la diferencia a 106-98, pero Towns anotó para restablecer la ventaja de dos dígitos.

“Me gustó cómo remontamos al final del partido”, dijo el entrenador de los Hawks, Quin Snyder. “Fueron muy resistentes en esa situación, pero fue demasiado tarde”.