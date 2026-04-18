La cantante española Natalia Jiménez vivió momentos de angustia durante un vuelo, luego de que la aeronave en la que se trasladaba presentara fallas técnicas mientras se encontraba en el aire.

A través de un audiovisual compartido en sus redes sociales, la intérprete de «El sol no regresa» relató lo sucedido y expresó su preocupación por el incidente. “Segundo avión que nos falla en vuelo. Pero lo más importante es que todos estamos bien”, escribió junto al video, en el que se observa a pasajeros visiblemente nerviosos, mientras la tripulación atendía la situación.

En el video, la artista explicó que el problema estaría relacionado con la válvula de presurización del avión, un componente que regula la presión interna de la cabina. Según su testimonio, la aeronave comenzó a emitir ruidos inusuales, se elevó la temperatura en el interior y se detectó presencia de humo, lo que activó las alarmas y generó momentos de alta tensión.

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Segundo vuelo

“Nos hemos subido en un segundo avión y nos hemos encontrado con el mismo problema… empezó a hacer mucho ruido, se ha calentado mucho el avión y ha empezado a salir humo, sonó la alarma, se puso terrible”, relató Jiménez, quien destacó que se trataba del segundo incidente en el mismo día.

Tras el aterrizaje, la cantante confirmó que todos los ocupantes se encontraban fuera de peligro, aunque admitió el impacto emocional que le dejó la experiencia. “Estamos todos bien, pero yo estoy temblando, estoy muy asustada, quiero llorar”, expresó mientras aún permanecía dentro de la aeronave.

«Esta es la primera vez que nos pasa. Nunca nos había pasado nada así, y pues, nada, acabamos de aterrizar. Ya están aquí abriéndonos la puerta, y os dejo saber cómo está la onda» finalizó diciendo.