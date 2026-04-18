Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante las primeras horas de la mañana se registrarán lluvias pasajeras en las provincias La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, El Seibo y Duarte.

Sin embargo, en horas de la tarde se prevé un aumento de la nubosidad, acompañado de aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades como La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, San Juan, Santiago Rodríguez y Elías Piña, debido a la incidencia de una vaguada.

Para Santo Domingo y el Distrito Nacional, el informe meteorológico indica que en la mañana predominará un cielo medio nublado, mientras que en la tarde incrementarán las lluvias, que podrían ser de moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán calurosas, especialmente en horas de la tarde, producto del flujo de viento del este/sureste, caracterizado por ser húmedo y cálido, lo que provocará una elevada sensación térmica, principalmente en zonas urbanas.

Para mañana domingo, Meteorología prevé una disminución de las precipitaciones, con un cielo mayormente soleado. No obstante, en la tarde podrían registrarse aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas en Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, San Juan y Elías Piña, debido al arrastre del viento, los efectos orográficos y el calentamiento diurno.

Entrada la noche, estas lluvias tenderán a disminuir de manera gradual, dando paso a un cielo mayormente despejado, con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados.

Ante estas condiciones, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta amarilla a Santo Domingo y el Distrito Nacional, así como a las provincias San Pedro de Macorís, Monte Plata, La Vega, San José de Ocoa, San Juan, El Seibo, La Romana y San Cristóbal. Otras 15 provincias permanecen en alerta verde, debido al riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de posibles deslizamientos de tierra y granizadas aisladas.