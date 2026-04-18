Reggie Quezada anotó 34 puntos y los Leones de Santo Domingo derrotaron la noche del sábado 95-91 a los Soles del Este en la Súper Liga LNB.

Reggie Quezada en uno de sus intentos al aro.

Quezada encestó 4 de 5 intentos de tres puntos y 13 de 23 tiros de campo. También sumó ocho rebotes, cinco asistencias y tres robos.

Gerardo Suero añadió 18 puntos y Myles Carter terminó con 10 para los Leones (1-1).

Gerardo Suero en ataque ofensivo.

Por los Soles (0-2), Terry Larrier registró 22 puntos y 11 rebotes. Jonathan Bello anotó 17 puntos y Daurin Rosario agregó 14.

Los Leones tomaron ventaja en la primera mitad, pero los Soles redujeron la diferencia a 47-45 antes del descanso.

El partido se mantuvo cerrado en la segunda mitad. Un triple de Quezada puso a los Leones al frente 86-81 en el último cuarto.

Los Soles se acercaron a 91-89 en los segundos finales, pero los Leones aseguraron la victoria desde la línea de tiros libres.

Durante el medio tiempo, los Leones entregaron una chaqueta firmada por jugadores y cuerpo técnico en reconocimiento a la carrera del veterano Manuel Guzmán, quien militó con la franquicia hasta 2013 y formó parte del equipo campeón de 2011.