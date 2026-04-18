Las autoridades ucranianas investigan como terrorismo el tiroteo con seis muertos en Kiev

Berlín.- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó este sábado que investiga como un posible acto terrorista el ataque en el que un hombre mató a tiros a seis personas e hirió a quince vecinos de Kiev, antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad.

“Investigadores del SBU han clasificado el tiroteo de civiles y la toma de rehenes en el distrito de Holosíiv de Kiev como un acto terrorista”, señaló el organismo en un comunicado oficial.

El SBU precisó que el ataque fue cometido por un hombre nacido en 1968, quien utilizó un arma registrada para ejecutar el hecho violento en plena vía pública.

Según el informe oficial, el agresor provocó primero un incendio en un apartamento de Kiev y posteriormente salió a la calle donde abrió fuego contra varios viandantes.

El atacante continuó su recorrido hasta un supermercado, donde disparó contra civiles y tomó rehenes antes de ser neutralizado por unidades especiales de la Policía.

Quizas te interese: Irán reimpone control estricto en el estrecho de Ormuz

El SBU, la Policía Nacional y la Fiscalía trabajan en conjunto para esclarecer las circunstancias del ataque, incluidos los posibles motivos del autor. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que el atacante habría nacido en Rusia, aunque las autoridades aún no confirman su nacionalidad. El ministro del Interior, Igor Klimenko, indicó que el hombre disparó mientras caminaba por la calle con un arma larga registrada, causando múltiples víctimas.

Dentro del supermercado, el agresor disparó contra una persona retenida como rehén, mientras negociadores intentaban contener la situación sin éxito durante aproximadamente 40 minutos.

Finalmente, las fuerzas de seguridad recibieron la orden de neutralizarlo, tras su negativa a rendirse y luego de que volviera a disparar contra un rehén, según informó Klimenko.

El hecho investigado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) se enmarca en el contexto de un ataque armado ocurrido en Kiev, donde un hombre abrió fuego contra civiles en el distrito de Holosíiv, dejando varias víctimas mortales y personas heridas.

Este tipo de incidentes armados en zonas urbanas ha llevado a las autoridades ucranianas a tratar los casos de violencia extrema como posibles actos terroristas, especialmente cuando incluyen el uso de armas de fuego, incendios y toma de rehenes.

Según los reportes oficiales, el agresor actuó de forma violenta en espacios públicos, primero provocando un incendio en un apartamento y luego disparando contra transeúntes y personas dentro de un establecimiento comercial, lo que elevó rápidamente la gravedad de la situación.

El caso ha sido asumido por distintas instituciones de seguridad del Estado, incluyendo el SBU, la Policía Nacional y la Fiscalía, que coordinan las investigaciones para determinar las causas, el origen del atacante y la naturaleza del hecho.