“Los espacios están vacíos de contenido de calidad”

La autenticidad y mostrarse como ella es, aunado a su desenvolvimiento y su innegable don de la palabra, es lo que le ha permitido a la comunicadora Karen Yapoort ganarse el cariño de sus seguidores.

Aunque al iniciar su familia decidió alejarse de los reflectores, la presentadora de televisión, de larga melena roja, decidió que era momento de regresar al plató y hacer lo que le gusta y le llena, pues lo extrañaba.

“De la televisión extrañaba lo que se siente cuando haces lo que te gusta hacer. Cuando haces lo que te apasiona, lo que sueñas, ese sentimiento que logra en ti la satisfacción, no solo del deber cumplido, sino también de hacer lo que te gusta y te llena, y en un momento dejé de sentirlo, porque no estaba haciendo lo que me gusta, para lo que me he preparado, y ese sentimiento y esa necesidad de querer a volver sentir lo mismo que sentía cuando si hacia televisión, fueron las cosas que me motivaron a regresar”, manifestó Karen, quien en septiembre estrena su propuesta televisiva “Casados en Caos”.

En el tiempo que la también ex reina de belleza estuvo fuera de la pantalla chica, nuevos rostros se integraron al espacio televisión dominicana, pero sostuvo que valorar el trabajo de las nuevas figuras en la televisión es absurdo, pues para poder evaluarla tendría esa comunicadora que estar desarrollándose en un espacio donde le permitan desarrollar su capacidad intelectual, de conectar y llevar el mensaje correcto, refiriéndose a que actualmente las producciones no brindan un contenido que ponga a prueba la capacidad de los talentos.

“Lamentablemente lo que yo puedo ver en la televisión y radio, es que no hay ese tipo de programas donde las presentadoras puedan desarrollarse como tal, pues es muy fácil sentarte en un programa de radio o de televisión hablar de pelo, pestañas y de si alguien te cae bien o no. Entonces, analizar la capacidad intelectual que pueda tener una comunicadora es imposible, viéndola desde ese punto de vista.

No culpo a la presentadora, culpo a los espacios que están tan vacíos de contenido de calidad, que no ponen a prueba la capacidad del talento. Más bien, no es lo que creo de ellas, es posible que muchas de ellas tengan más talento de lo que muchas personas se imaginan, es lo que creo de los espacios de televisión y radio que hay en este momento, completamente vacíos, sin contenido alguno, y hacer tv y radio para simplemente hablar de cómo le quedó el pantalón a fulana, para mí eso no es hacer tv y radio”, dijo a Qué Pasa!.

Yapoort, se caracteriza por tener una personalidad clara y directa sin importar lo que digan, y eso le ha hecho ganar una legión de seguidores, quienes han creado la frase “Solo la Yapoort, supera a la Yapoort”, pero también están presentes los haters, los cuales no le quitan el sueño a la empresaria.

“Los seguidores sean buenos o malos me encantan. Los buenos no te voy a negar que me gustan, porque te llenan de alegría y es bonito ver y sentir que hay personas que te siguen, te quieren, aceptan lo que haces, aceptan lo que eres, y te lo celebran, eso es lindísimo. Pero no te puedo negar que es más lindo aún, tú ver un hater y molestarle por ser por quien tú eres, molestarle por hacer cosas que a ti te llenan, molestarle por cosas con las que Dios ha premiado tu vida.

Tengo que decirle a veces: ‘Señor perdóname’, porque es bonito ver realmente los buenos comentarios, pero es más vacano todavía ver los comentarios de los haters, porque yo no logro solo ver el comentario detrás del hater, yo logro ver el sentimiento que hay en esa persona. Ahí me río, lo comento y me burlo, y bueno, como una persona que está buscando verdaderamente de Dios, digo ‘ay. no puedo ser tan pesada con los haters, tengo que darle la oportunidad a Dios de que su misericordia los alcance”, sostuvo.

Karen Yapoort reveló que está siguiendo el camino de Dios, con quien tiene “una relación preciosa… y deseo trabajar para mi salvación, la de mi familia, amigos y demás”.

Considera su relación con Dios bastante estrecha. “Considero que tengo una relación muy linda y muy personal, no te puedo negar que estoy en el camino de corregir muchísimas cosas que se que a Dios no le gustan, y por eso seguiré haciendo cambios”, sostuvo la beldad.