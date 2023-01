En un país donde todavía muchos hombres descartan a la mujer por su edad y ellas mismas procuran guardar como un misterio su real fecha de nacimiento, las palabras de la reconocida presentadora Tania Báez arrojan luz sobre una realidad que ella vive y disfruta a la perfección.

La mentora de empoderamiento y negocios femeninos, además de conferencista, aportó en su instagram un valioso testimonio apoyado en una anécdota que vivió recientemente, en la que al final confiesa que tiene un “nuevo y espléndido amor”.

Tania cuenta que no pudo quedarse callada cuando estando en un salón de belleza una mujer a su lado apuraba a la estilista, porque estaba tarde para el almuerzo del cumpleaños de Margot, de la que además comentaban que “la pobre ya entró en los Ta’ profundos” y mientras se compadecían por esa edad, exclamaban “¡Ay la pobre, de esa no sale!, ya se le va a empezar a notar la edad”.

“¿Cuántas creencias equivocadas sobre la edad y la mujer empiezan por esa manera de vernos a nosotras mismas?” Analizó Tania, al momento de inevitablemente entrar en el diálogo de la clienta y la estilista.

Tania: Plena a sus 57, tiene un nuevo y espléndido amor

“Pues no conozco a Margot. Pero espero que ella tenga un camino de amor propio y autovalía recorrido, que le permita reconocer que cada año puede hacerla más sabia, más plena y que aumentará con los años su bienestar y belleza porque reconocerá lo vinculados que están a la aceptación y amor que se tenga”, les dijo.

Tania expresa que “todo empieza por nosotras. Por una mirada más consciente y compasiva. Por tener un propósito que te haga ver cada día como una oportunidad. Por nuevos aprendizajes que te sumen vitalidad y alegría. Por no querer negar tus años y sí apreciar sus regalos. Esa es la visión que me gustaría que tuviera Margot y también ustedes….”

“Quiero que las mujeres de esta comunidad rediseñen el concepto de la edad. Y quiero que sientan la etapa de los 40, 50, 60 y más, como la más plena de tu vida y que quieras gritarle con orgullo y felicidad al mundo, de dónde viene ese brillo que te hace destacar!”, agregó.

Hermosa, plena y al natural, Báez concluyó manifestando verdades que la hacen sentir orgullosa: “Tengo 57 años, dos hijas, 3 nietos, un nuevo y espléndido amor, hago ejercicios, boxeo, pesas”, dijo.

“Tengo menopausia y todos sus efectos. A veces me siento tan espectacular como Jennifer López y otras hecha un carajo…Pero, abrazo con amor lo que soy y cómo me siento. Sé que la vejez llegará, pero que me sorprenda curiosa, con hambre de aprender y vivir. Y quiero que, en mi comunidad de Espléndidas, haya más mujeres listas para conectar con ellas mismas desde el amor radical”, concluyó.