Una de las interrogantes que faltaban por resolverse en el offseason de la NBA llegó a su punto definitivo este domingo, tras confirmarse la salida de Al Horford de los Boston Celtics.

El jugador dominicano culminó su segunda etapa con la franquicia verde, que se extendió por cuatro años, teniendo como momento supremo la obtención del título en 2024. Un éxito que convirtió a Horford en tan solo el 10° jugador latino en ganar un anillo de campeón.

Su próximo destino serán los Golden State Warriors, equipo al que se unirá para la venidera campaña 2025-2026, con un acuerdo multianual. De acuerdo a diversos reportes, aún falta por resolver aspectos salariales, pero es un hecho que hay un acuerdo entre el jugador de 39 años y la franquicia de San Francisco, que encuentra un refuerzo de experiencia para la posición de centro.

Agradece a Celtics

Es cierto que Horford se ganó todo el aprecio de la afición en Boston. Pasó 7 de sus últimos 9 años como jugador de los Celtics.

Este fue su mensaje: «Desde nuestra llegada, nos recibieron a mi familia y a mí con los brazos abiertos. Este capítulo de mi carrera ocupará un lugar especial en mi corazón. Izar la bandera número 18 con esta ciudad será un momento que atesoraré por siempre. Estoy eternamente agradecido con la afición y la organización. Gracias, Boston«.

Por: MIGUEL MELÉNDEZ

The Sporting News