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Primera onda tropical del año provocará lluvia este jueves en varias provincias

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Primera onda tropical del año provocará lluvia este jueves en varias provincias

Onda tropical

Santo Domingo.– La primera onda tropical de la temporada provocará aguaceros en varias provincias del país desde la madrugada de este jueves, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las lluvias se sentirán durante las horas matutinas en provincias como El Seibo, Hato Mayor, Samaná, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal y el Distrito Nacional.

En horas de la tarde, el organismo prevé incrementos nubosos acompañados de aguaceros y tronadas sobre Santiago Rodríguez, Duarte, Azua, Santiago de los Caballeros, San Juan y Monte Plata.

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De acuerdo con Indomet, las precipitaciones comenzarán a disminuir a partir del viernes, cuando la onda tropical se aleje del territorio nacional.

TEMAS: #Aguaceros#clima#lluvias#onda tropical
Juan Julio Gómez

Juan Julio Gómez

Veterano periodista que escribe temas internacionales sobre geopolítica, deportes y asuntos bíblicos. Ha trabajado para varios medios internacionales durante su larga trayectoria en la carrera.