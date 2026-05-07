Gran parte de la oposición política parece estar unida en rechazo a reducir el 50 % del presupuesto asignado a los partidos políticos, pero al mismo tiempo, dispuesta a enfrentar al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en cualquier espacio.

Por su parte, el Poder Ejecutivo ratificó su intención de someter en el mes de julio un proyecto de reformulación al Presupuesto General del Estado, iniciativa con la cual se busca reducir unos 800 millones de pesos a los partidos, bajo el argumento de optimizar el gasto público debido a la crisis de Medio Oriente.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido el más agresivo en rechazar esa posición; por ejemplo, su vicepresidente, Temístocles Montás, calificó la iniciativa del Poder Ejecutivo como “arbitraria, ilegal y peligrosa”, y afirmó que, por lo tanto, elevará un recurso ante el Tribunal Constitucional.

En tanto, el secretario general del partido, Johnny Pujols, aseguró que el Gobierno ha adoptado una conducta que debilita la democracia y afecta gravemente el sistema de partidos.

“En el año 2022, cuando en medio de un contexto económico complejo, agravado por la crisis internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, el propio Gobierno dispuso una reducción del 50 % en el presupuesto de los partidos, medida que fue aceptada por las organizaciones políticas, ahora pretende hacerlo de nuevo”, expuso el dirigente peledeísta.

El jueves de la pasada semana, tras un Consejo de Ministros, el Gobierno anunció una serie de medidas, incluyendo el tema en cuestión, con el propósito de hacer un frente de contención ante la crisis económica mundial que se ha derivado de la guerra en Oriente Medio.

Oposición

Ayer, 22 partidos de oposición y aliados al oficialismo rechazaron la propuesta de reducir a la mitad el financiamiento público destinado a las organizaciones políticas para este año.

En ese sentido, los miembros del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana sostuvieron una reunión con el pleno de la Junta Central Electoral (JCE), tras señalar que el financiamiento político representa apenas el 0.11 % del Presupuesto General del Estado 2026.

Miembros de la oposición que visitaron ayer la sede de la Junta Central Electoral.

Tras concluir el encuentro en la sede electoral, un documento fue leído por Danilo Díaz, miembro del Comité Político, quien dijo que existen alternativas reales de ahorro que permitirían liberar recursos mucho más significativos, como la racionalización de gastos en publicidad estatal, viáticos, dietas y nuevas pensiones solidarias.

Allí estuvieron presentes representantes del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido Socialista Cristiano (PSC), Opción Democrática (OD), el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y el Partido Demócrata Institucional (PDI), entre otros.

FP

La Fuerza del Pueblo (FP) no ha estado ajena el tema, y manifestado su rechazo a la propuesta del Gobierno de recortar a la mitad los fondos destinados por ley a los partidos y agrupaciones políticas.

Haivanjoe Ng Cortiñas, secretario de Asuntos Económicos de la FP, enfatizó que cualquier ajuste en el presupuesto nacional debe priorizar la estabilidad de los precios básicos para la ciudadanía, tras entender que es fundamental evitar alzas en la factura eléctrica y los hidrocarburo.

Recordó que el artículo 224 de la Ley de Régimen Electoral establece: “Se consignará en el Presupuesto General del Estado un monto equivalente al medio por ciento (1/2 %) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4 %) en los años en que no haya elecciones generales”.

Sin duda, que se vislumbra un férreo enfrentamiento entre el Gobierno y los partidos de oposición que se oponen la iniciativa oficial.