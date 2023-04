La bachata se luce en los Latin American Music Awards

Durante una gala de premiación en la que la bachata y el merengue brillaron a través del talento del urbano colombiano Manuel Turizo, las estatuillas a Romeo Santos y el reconocimiento a Prince Royce, la urbana colombiana Karol G resultó la gran triunfadora de los Latin American Music Awards 2023, entregados anoche en Las Vegas, Nevada.

Aunque la cantante de Provenza no asistió a la ceremonia se alzo con ocho premios, incluyendo Artista del año, Gira del año, por “$trip Love” y Artista streaming del año.

Carlos Vives y Pepe Aguilar fueron reconocidos con el premio Legacy, mientras el español David Bisbal y el bachatero de ascendencia dominicana Prince Royce, recibieron sendos premio Pioneer.

Manuel Turizo

Antes de recibir este reconocimiento Royce participó en un segmento musical junto a Manuel Turizo y Zacarías Ferreira, interpretando un popurrí que incluyó el súper éxito Stand by me.

Previo a esta actuación Turizo presentó un segmento musical en el que también interpretó un popurrí donde los géneros musicales autóctonos de República Dominicana retumbaron en el MGM Grand Garden Arena, con sus éxitos titulados La bachata y El merengue, su más reciente canción.

Además de Karol G también resultaron grandes ganadores Bad Bunny, con tres estatuillas y Romeo Santos, Junior H, Rosalía, Shakira y The Weeknd, con dos cada uno.

El Rey de la Bachata, Romeo Santos sacó la cara por los dominicanos nominados al llevarse las estatuillas a Mejor artista tropical y Mejor álbum Tropical, “Fórmula, Vol. 3”.

Lista parcial

– Artista del año: Karol G.

– Nuevo artista del año: Bizarrap.

– Canción del año: MAMIII / Becky G & Karol G.

– Álbum del año: Un verano sin ti / Bad Bunny.

– Colaboración del año: MAMIII / Becky G & Karol G.

– Colaboración crossover del año: La fama / Rosalía & The Weeknd.

– Mejor artista crossover: The Weeknd.

– Artista streaming del año: Karol G.

– Gira del año: $trip Love Tour / Karol G.

– Mejor dúo o grupo-Pop: Jesse & Joy.

– Mejor artista pop: Shakira.

– Mejor álbum pop: Motomami / Rosalía.

– Mejor canción pop: Provenza / Karol G.

– Mejor artista urbano: Karol G.

– Mejor álbum urbano: Un verano sin ti / Bad Bunny.

– Mejor canción urbana: Tití me preguntó / Bad Bunny

– Mejor colaboración pop/urbana: MAMIII / Becky G & Karol G.

– Mejor artista tropical: Romeo Santos.

– Mejor álbum Tropical: Fórmula, Vol. 3 / Romeo Santos.

– Mejor canción tropical: La bachata / Manuel Turizo.

– Mejor colaboración tropical: Monotonía / Shakira & Ozuna.