La crisis en La Cruz de Manzanillo: un abandono que amenaza la producción de banano

El proyecto de guineo La Cruz de Manzanillo, en Montecristi, está abandonado, afectando la producción de banano en la provincia y las exportaciones, según declaraciones del técnico agropecuario Winston Marte, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Explicó que antes del año 2000 en el proyecto había 32 mil tareas sembradas de banano, y ahora no superan las 500.

Marte recordó que en el gobierno del expresidente Danilo Medina, cada semana se exportaban entre 18 y 20 contenedores de banano certificado orgánico a los mercados de la Unión Europea, cumpliendo con todos los estándares internacionales.

“El proyecto tenía más de 2,700 empleados; hoy en día no llegan ni a 100”, declaró el economista, miembro del Comité Central del PLD.

El agrónomo declaró que el colapso del proyecto La Cruz de Manzanillo ha significado una gran pérdida para la provincia Montecristi, tanto en términos sociales como económicos. “Este gobierno no ha hecho ninguna inversión; todas las estructuras están abandonadas, los cables de vía destruidos y no se renuevan las plantaciones. Hoy en día el proyecto no tiene ni 500 tareas de banano sembradas, después de haber tenido 32 mil tareas”, explicó Marte.