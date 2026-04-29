Santo Domingo.-La Policía Nacional abatió este miércoles en Santiago al presunto delincuente Cristofer Paredes, conocido como “Cris El Solitario”, quien era buscado por su alegada vinculación en múltiples asaltos, durante un allanamiento realizado por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público.

Según el parte policial, la intervención se llevó a cabo en cumplimiento de la orden de allanamiento No. 2026-AJ0032591 y la orden de arresto No. 2026-AJ0034037, en una vivienda ubicada en el sector Los Santos, en la ciudad de Santiago con el objetivo de capturarlo.

De acuerdo con el informe preliminar, Paredes era requerido por su presunta participación en hechos ocurridos en sectores como Gurabo, El Paraíso, Las Colinas, Cerro Alto y Tierra Alta, entre otros lugares de Santiago.

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Detalles del operativo

Durante el procedimiento, resultó herido tras, según el reporte oficial, intentar agredir a los agentes actuantes con una de las dos pistolas que le fueron ocupadas.

Las evidencias quedaron bajo custodia del Ministerio Público

La acción fue repelida por los efectivos policiales y posteriormente falleció mientras recibía asistencia en un centro de salud.

En el lugar, las autoridades ocuparon dos pistolas, entre ellas una marca Taurus calibre 9 milímetros sin documentos, con su cargador y dos cápsulas, así como un arma de fogueo.

Las evidencias quedaron bajo custodia del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Evidencias y seguimiento

Asimismo, fueron incautadas tres motocicletas tipo CG que, según el sistema policial, figuran con denuncias de robo.

De acuerdo con las investigaciones, estos vehículos eran utilizados en la comisión de hechos delictivos. También se ocuparon abrigos y varias carteras que habrían sido sustraídas a víctimas.

Las autoridades indicaron que algunos de los hechos atribuidos a Paredes quedaron registrados en cámaras de vigilancia, lo que permitió su identificación y localización.

La Policía dijo que fueron incautadas tres motocicletas tipo CG. / Fuente externa.

El informe agrega que el individuo había salido recientemente de prisión, donde cumplía medida por su presunta vinculación a un caso de homicidio, y que también era investigado por denuncias de violencia en el ámbito personal.

La Policía informó que continúan las labores para identificar y capturar a otros posibles implicados en estos hechos.