Ministro niega la crisis, pero el pueblo estalla: ¡todo está por las nubes ya no se puede vivir!

Santo Domingo.- Las declaraciones del ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo «Yayo» Sanz Lovatón, afirmando que no hay un producto de la canasta básica que haya subido de precio, han provocado un amplio debate tras un recorrido periodístico por importantes centros de abastecimiento del Gran Santo Domingo, donde la mayoría de ciudadanos y comerciantes aseguran lo contrario.

El equipo periodístico visitó el mercado de Cristo Rey, la avenida Nicolás de Ovando y el Mercado Nuevo de la Autopista Duarte, donde se recogieron testimonios que reflejan un sentimiento generalizado de inconformidad con el costo de los alimentos básicos.

De acuerdo con los consultados, más del 95 % de los ciudadanos entrevistados asegura haber percibido aumentos constantes en los precios de los productos de primera necesidad.

“Con cinco mil pesos antes yo hacía una compra, hoy solo llego a casa con dos funditas”, expresó Belkys Mota, al describir cómo ha cambiado su capacidad de compra en los últimos meses.

En la misma línea, José Gutiérrez manifestó su preocupación por el encarecimiento general. “Yo he sentido el aumento y todo el mundo lo ha hecho. Ya no se aguanta más, está todo subido. El país ya no aguanta más”, dijo con indignación.

Otros ciudadanos consideran que la situación económica se ha vuelto insostenible incluso para quienes perciben ingresos relativamente altos. “Yo no sé cómo en este país vive una gente que gane menos de 50 mil pesos; yo produzco más de 90 y estoy incómodo. A mi esposa le doy 5 y 6 mil pesos todas las semanas y siempre se está quejando de que todo está demasiado caro”, relató Fausto Valdez.

Las quejas también se extienden a la percepción general de los precios en los mercados. “Lo único que está barato es el plátano y el que no sirve, pero está todo caro”, afirmó Olga.

En tono más crítico, Buenaventura Almanzar expresó: “Nos están matando, este ha sido el peor gobierno”, mientras que Favio Fortunato aseguró que “para ellos está la cosa buena, pero para el de abajo no. Están hablando mentiras”.

Comerciantes también contradicen la versión oficial

Los comerciantes de los mercados visitados también rechazaron la afirmación del ministro, asegurando que los costos de adquisición han aumentado de forma constante.

“Eso sabrá él por qué dice que no han subido los precios de los productos, pero nosotros como comerciantes somos los que sabemos”, señaló José Miguel Fernández.

Con ironía, la comerciante Altagracia Mateo comentó que “está por el suelo los precios de la canasta básica”, dejando clara su inconformidad con la versión oficial.

Por su parte, Marcelo ofreció una visión distinta, señalando que “la gente quiere comer pero no quiere gastar el dinero. Todo está barato en el mercado, pero la gente no quiere gastar”, aunque su opinión fue minoritaria entre los entrevistados.

En contraste, Florencio Peña fue enfático al describir la situación del sector: “Yo tengo un negocio y todo está caro, todo ha subido. Uno compra las cosas porque es obligado, si no el negocio se cae, pero todo está caro”.

Debate abierto

Las declaraciones del funcionario y el contraste con lo expresado en mercados populares reavivan el debate sobre el comportamiento real de los precios de los alimentos en el país, en momentos en que el costo de la vida sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población dominicana.