Las pozas de Gualey, un oasis contra el calor en medio de la pobreza

Enclavadas en la orilla oeste del río Ozama, en la empobrecida comunidad de Gualey, hay una serie de pozas o piscinas naturales, cuyas frías y azuladas aguas se han convertido en el lugar de recreación y esparcimiento más importante para los habitantes que ven en ellas una fuente de vida para combatir el sofocante calor de verano, que este año busca temperaturas récord.

Sin embargo, sin importar la contaminación, la basura, la pobreza extrema del área, la reforma constitucional, los interminables apagones y los anodinos programas de radio y televisión que también se transmiten por YouTube, los niños son los más beneficiados ya que ajenos a todo esto, aparte de refrescarse e higienizarse también se divierten bañándose, nadando y jugando en los pozos.

Se trata de cuatro manantiales que emanan de entre las rocas en el barrio de Gualey, próximo a la ribera occidental del río Ozama, en el Distrito Nacional. El de esta imagen corresponde al de mayor tamaño, generalmente aprovechado por adolescentes y adultos para disfrutar de sus aguas frescas en la época de verano, cuando el calor se torna sofocante, como lo muestra la foto tomada el martes por Jorge González

Aunque la cantidad de pozas varían de acuerdo a quien se le pregunte, en el recorrido realizado por reporteros de este diario se pudo observar cuatro represas naturales, de tamaño y profundidad muy variada, y aunque rodeada de basura, escombros y casuchas de hojalata, zinc y madera, en honor a la verdad no hay suciedad en las aguas de los balnearios.

Por décadas estas pozas han sido un punto de encuentro para los habitantes de la barriada de Gualey, ofreciendo un espacio natural donde jóvenes y adultos pueden disfrutar de un chapuzón refrescante, mientras comparte un trago al ritmo de una bachata o regueton especialmente durante los fines de semana en estos calurosos días que pueden ser todo el año.

“Desde siempre los niños del lugar son lo que más uso les dan a esta pozas, ya que aquí no hay parque y no hay nada para que ellos se diviertan. Cuando yo era niño salíamos a marotear y el arrancar berro o a agarrar cangrejo que esto estaba lleno de eso. Pero ahora solo hay suciedad”, dijo Juan Julio Ortiz.

Hay que señalar que según algunas personas además de la diversión sus aguas son usadas para los quehaceres del hogar, por lo cual a pesar de los inconvenientes la comunidad ha tomado medidas para mantenerlas lo más limpias posible.

Ecológica

De seguro, 1as pozas de Gualey, no solo son importantes para la recreación, sino que también deben jugar un papel crucial en el ecosistema local del área ya que puede proveer un hábitat para diversas especies de flora y fauna que ayuden a mantener el equilibrio ecológico de esta zona.

Niños disfrutando el agua fría bajo el calor de verano.

Siendo de esta forma, son bienes ecológicos que deben ser protegidos, acondicionados y preservados por el Ministerio de Medio Ambiente con el apoyo de la comunidad, para hacer de estos jacuzzis naturales un atractivo turístico local para las presentes y futuras generaciones.

Si las aguas de estas pozas están contaminadas o su uso es dañino para los habitantes del sector, no es el tema de este reportaje, y no podemos decir si lo son o no.