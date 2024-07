Los Patos, uno de los ríos más cortos del mundo e ícono de Barahona

7 de 7 |

Paraíso, Barahona.-Hablar del río Los Patos, es lo mismo que decir belleza, sano esparcimiento, disfrute al aire libre, frescura, paisajismo natural, tranquilidad y aire puro.

Este sinigual lugar, considerado uno de los ríos más cortos del mundo con unos 500 metros de longitud, está localizado en el municipio Paraíso en la provincia de Barahona, en el suroeste de la República Dominicana, a unos 224 kilómetros de Santo Domingo, con un tiempo estimado en carretera de tres a cuatro horas.

Sus gélidas aguas y contraste con la playa del mismo nombre, hacen de Los Patos un lugar magnífico para el disfrute y relajación tanto en familia como en grupos de amigos.

Sobre el lugar

Sin duda alguna, Los Patos le hace honor al municipio al que pertenece, es a todas luces un paraíso, al que acude gente de todos puntos de la geografía nacional a deleitarse con sus frías aguas y el aletear de los peces que habitan allí, entre otras cosas.

No tiene corriente, más bien parece una gran piscina larga y media ovalada, totalmente trasparente como el cristal.

Su combinación de playa, río y montaña, simplemente es algo sublime, donde se puede disfrutar de cada rincón que se mira. El río Los Patos no es profundo ni muy ancho.

Sus gélidas aguas nacen ahí mismo, al pie de la Cierra Bahoruco, pasa por debajo de un puente y recorre menos de un kilómetro para fundirse con el agua azul verdosa del mar Caribe, haciendo de este contraste un espectáculo para la vista.

A diferencia de San Rafael, este balneario es mucho más acogedor y cuenta con más diversidad de lugares donde estar, incluyendo comercios.

Otro punto importante es la seguridad y los parqueos. El balneario fue totalmente remozado y rediseñado por el Ministerio de Turismo en la gestión de Danilo Medina y se construyeron parqueos amplios y seguros. Se paga 150 pesos por estacionamiento.

Cómo llegar

Llegar a Los Patos es fácil, éste está ubicado al borde de la carretera Barahona-Pedernales, entre los municipios Paraíso, al que pertenece y Enriquillo.

El corazón, muy usado para fotos. / Danibell Adames

Una vez se llega a la ciudad de Barahona, el recorrido hasta el balneario es de más o menos una hora, con un trayecto de unos 40 kilómetros, todo depende de la velocidad y lo recomendable es conducir con prudencia.

Tal como expliqué antes, el viaje completo desde Santo Domingo es de unos 224 kilómetros con una duración de tres a cuatro horas, según se conduzca.

Qué hacer allí

En este paradisiaco lugar se puede disfrutar de muchas cosas, ya que cuenta con espacios diversos para los gustos de cada visitante.

En honor a estos patos lleva el río su nombre y al igual que la gente, disfrutan de sus gélidas aguas. / Danibell Adames

El principal atractivo es el agua dulce, siempre fría y cristalina sobre la cual se refleja la montaña de la cual nace, cuan si fuera un espejo.

Otros prefieren broncearse a orillas de la playa, caminar sobre sus gravas, ya que no tiene arena, y posar para plasmar en una foto ese momento único.

Los negocios

A este sitio se puede ir a disfrutar también de una buena comida, cuenta con un buen número de restaurantes con un menú muy variado, no son tan baratos, pero eso sí, hay de todo.

El periodista Lázaro Medina conversa con un grupo de residentes que disfrutan en Los Patos. / Danibell Adames

Muchas personas, especialmente los que viajan en grupos de giras, de familias o amigos, optan por cargar con sus alimentos, pero para los que prefieren degustar de algo más, hay mucha variedad.

El río está rodeado de negocios a ambos extremos donde la gente disfruta bajo un paraguas de las amenidades que les ofrece cada espacio.

La playa

Es bueno aclarar que aunque la playa es bastante bonita, contrario a la de San Rafael, aquí está prohibido bañarse, debido a la violencia de las olas, aunque como siempre, muchas personas hacen caso omiso, lo ideal es no acceder a la misma y evitar que los niños se acerquen.

En la playa Los Patos está prohibido bañarse. / Danibell Adames

De hecho, no hay ningún negocio en los alrededores de la playa, esto por la misma prohibición de no bañarse, así no se aglomera nadie allí.

Último capítulo

Con este trabajo llegamos al final de la segunda temporada de la serie “Ríos y Balnearios”, en la cual les hemos presentado diversos lugares de las provincias Bahoruco, Independencia y Barahona, donde mostramos la belleza, características y ubicación de los mismos, con el fin de promover el ecoturismo.

Unión del río Los Patos con la playa del mismo nombre en Paraíso, Barahona. / Danibell Adames

En nombre de todo el equipo que hizo posible la realización de estos trabajos, les agradezco que me hayan leído, visto y escuchado, esperando que cada reportaje haya sido de su agrado.

La invitación es a que hagan turismo interno, visiten estos ríos y balnearios, que nuestro país es bello y nos brinda muchos espacios para disfrutar.

¡Hasta la próxima entrega!