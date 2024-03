Benjamín Netanyahu,

Presidente de Israel.-

En su política de exterminio del pueblo palestino, las razones no cuentan. Pese a que Washington le advirtió que una incursión en Rafah aislaría más a Israel, su respuesta ha sido que lo haría con o sin su respaldo. Tras la masacre en Gaza entiende que la única manera de derrotar a Hamás es no dejando un palestino vivo.

Comandanta de La Victoria.-

Su destitución tiene que verse como un paso en las investigaciones para establecer responsabilidades sobre el incendio que dejó 13 muertos y sacó a flote el desorden en la penitenciaría. No llevaba un mes que había sido designada no sin bombos y platillos. A la fecha hay muertos que no han sido identificados ni se sabe por qué estaban tras las rejas.

Juan Bolívar Díaz