La Liga Dominicana de Fútbol mostró sus mejores galas ayer tarde al inaugurar sus oficinas en la tercera planta del estadio Olímpico Félix Sánchez.

En un hermoso y emotivo acto que encabezó el ingeniero Manuel Estrella, presidente de la LDF donde se puso de manifiesto la colaboración del Ministerio de Deportes, empresarios, personalidades y empresas privadas.

El ingeniero Estrella reveló que muchos de sus amigos aportaron cada uno un millón de pesos para remodelar y hacer realidad en que el fútbol pueda estar a los niveles exigidos por los organismos internacionales.

Manuel, visiblemente emocionado y en ocasiones, haciendo hincapié en que se viven grandes momentos para desarrollar el fútbol nacional, agradeció a todos sus amigos.

Aportes

El presidente de la LDF mencionó a los donantes, entre ellos a Rubén García, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, quien a titulo personal hizo un aporte de un millón de pesos.

También resaltó la colaboración de su socio, Felix García (Felito), quien además de donar un millón de pesos, igualmente realizó otros aportes de empresas que preside junto a Manuel Estrella.

Refirió que es la primera vez que la LDF sitúa sus oficinas fuera de la Federación Dominicana de Fútbol, dando muestra de consolidación, crecimiento e independencia.

Ministerio de Deportes

La reconstrucción tiene un costo aproximado de más de 30 millones de pesos.

Estrella resaltó la colaboración de Danilo Díaz Vizcaíno, ministro de Deportes y lamentó que no estuviera presente, pues estaba en el ajetreo del proceso electoral.

“El ministro me llamó vía celular y me confirmó su asistencia, pero luego me dijo que se le hacía imposible, pues anoche se cerraban las inscripciones del proceso electoral.

Refirió que las ayudas y colaboraciones de Miderec, en especial su ministro y colaboradores fueron vitales.

Magín Díaz

En tono sonriente, el ingeniero Estrella, reveló que cuando visitó a Magín Díaz, director de Impuestos Internos, “mi querido amigo Magín me dijo que podia contar con toda su ayuda para el desarrollo del fútbol dominicano”.

Develó

En el acto se develó un mural con los nombres de los donantes que apoyaron el proyecto.

Asistieron dirigentes olímpicos, empresarios, altos militares y directivos del fútbol.

10

De marzo quedará en la historia del avance del fútbol dominicano

Que se dijo

”Esto ha sido algo grandioso. Estoy emocionado”

Luisín Mejía

”La Federación está muy feliz con esta obra”

Rubén García

“Lalo Rodríguez donó todos sus sueldos como aportes para esta causa”

Manuel Estrella