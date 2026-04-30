En esta fotografía tomada en el interior de la vivienda Felito Batista y su esposa revisan el titulo entregado por el Gobierno. Jorge González

Santo Domingo, RD.– En el corazón del sector Domingo Savio, donde el asfalto se rinde ante la estrechez de los callejones, la vida de Felito Batista parecía estar detenida en el tiempo en su casucha. donde la necesidad, y la incertidumbre eran parte esencial de su diario vivir, pero todo ahora ha cambiado. Ya tiene su título de propiedad.

A sus 59 años, el rostro de Felito Batista es un mapa de expresiones confusas donde cada línea cuenta una batalla ganada al olvido. Nacido en el aire seco y los horizontes amplios de San Juan, este hombre lleva consigo la determinación de quien sabe que la tierra no regala nada, sino que se le arranca con esfuerzo.

Felito su pareja y sus hijos en el callejón de la vivienda. Jorge González

Hace cuatro décadas, impulsado por el ímpetu de la juventud y el hambre de futuro, Batista dejó el sur para enfrentarse a la capital, instalándose en un rincón que muchos preferían ignorar: la orilla oeste del río Ozama, en lo que hoy late como el sector Nuevo Domingo Savio.

La cimentación del sacrificio

Según contó a reporteros de El Nacinal, cuando Felito llegó, el terreno no era más que un humedal de lodo, custodiado por cocoteros, nubes de mosquitos y el constante deambular de los cangrejos. Allí, donde otros veían un pantano, él vio un hogar.

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Con una ingeniería nacida de la necesidad, levantó su primera morada: un casucha de supervivencia hecha con palos, madera vieja, hojas de zinc oxidado, tanques de metal y latas de aceite vacías que él mismo aplanaba para cubrir las grietas por donde se colaba el frio, el sol y la claridad.

La casa de F elito esta ubicada en la calle (sin hacer) marginal Paseo del Rio el sector Domingo Savio en la capital. Jorge González

Su vida en la capital ha sido una oda al trabajo duro. Como ayudante de albañil en «echar días» y fajarse en lo que apareciera. Aprendió a construir paredes para otros mientras la suya propia seguía siendo de hojalata.

“A uno con un título esto es una responsabilidad. Esto es mío y de Dios por que fue el quien me lo puso. Cuando yo llegue estos era agua, coco, lodo y cangrejos. Cuando llovía mucho salíamos a otro lugar hasta que el agua bajara”, dijo Felito Batista.

En la crudeza de la miseria extrema, su brújula nunca fue el dinero que no tenía, sino la boca de su esposa y sus tres hijos que dependían de su sudor diario.

Un cambio de destino

A pesar de que la incertidumbre fue su sombra durante cuarenta años, Felito nunca caminó solo; lo acompañaban una fe inquebrantable en Dios y una esperanza que se negaba a hundirse en el lodo del Ozama. Esa resistencia finalmente encontró un puerto.

La noticia de que el Gobierno del presidente Luis Abinader iniciaría el proceso de titulación en su sector no fue solo un anuncio administrativo para él, fue un acto de justicia divina. Para un hombre que levantó su casa con desperdicios, recibir un título de propiedad es recibir la llave de la libertad financiera y la paz mental.

«Un título es dinero en efectivo, es el peso del suelo bajo mis pies que ahora sí me pertenece«, parece decir su mirada, mientras era entrevistado.

Hoy, Felito Batista ya no es solo el hombre que sobrevivió a los mosquitos y la precariedad. Es un propietario, un ciudadano con raíces legales en la capital y el testimonio vivo de que, después de 40 años de pasar de todo, la esperanza finalmente ha fraguado en concreto sólido.

Como cambia la vida con tener un titulo de propiedad

Con la entrega del título de propiedad por parte del Gobierno, Felito y su pareja han dejado de ser “ocupantes ilegales” para convertirse en los dueños de los terrenos en donde viven en aun una casucha, ahora a orillas de la avenida Paseo del Rio.

Aunque las carencias siguen siendo visibles y las paredes de su hogar aún flaquean, el título ha transformado su terreno en un activo con valor real. Ese documento no es solo papel; es la llave que les permite, por primera vez, ver más allá de la pobreza extrema y planificar un futuro que antes les estaba prohibido.

Un sueño que puede convertirse en realidad

El sueño de la familia Batista Feliz tiene nombre y ubicación: San Luis. Allí, visualizan poder comprar una «tierrita» propia donde el ruido del barrio sea sustituido por el cacareo de las gallinas y el rumbido de los pavos. Su plan es claro y valiente: vender el terreno que ahora legalmente les pertenece para capitalizar un criadero de gallinas y pavos.

«Ahora tenemos algo que es nuestro para negociar», comentan con una sonrisa que borra, por un momento, las huellas del sacrificio. En San Luis, Felito y Felicita no solo buscan criar aves para el comercio; buscan sembrar una vida de dignidad para sus hijos, lejos del hacinamiento y cerca de la paz que solo el hogar propio y la tierra labrada pueden ofrecer.