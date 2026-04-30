El Malecón Deportivo inaugurado por el presidente Luis Abinader y la alcaldesa Carolina Mejía es una de esas obras que por su utilidad y beneficios trascienden su estructura al conectar con todos los sectores.

La construcción, con una inversión de 333 millones de pesos, supuso la recuperación de un área que estaba abandonada de más de dos kilómetros en la marginal de la autopista 30 de Mayo.

La obra representa la transformación en espacios para la recreación, el deporte y la convivencia frente al mar de una zona históricamente relegada.

El presidente Luis Abinader lo describió a la perfección al señalar que el Malecón Deportivo mejora el entorno urbano, fortalece el uso del espacio público, promueve la integración social y proyecta a Santo Domingo como una ciudad más moderna.

Puedes leer: Luis Abinader y Carolina Mejía abren el nuevo Malecón Deportivo

El deporte y el esparcimiento encuentran en la obra, que además es parte de las instalaciones para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una satisfactoria respuesta. La gente necesita más espacios para recrearse y ejercitarse al menor costo.

Hay que aprovechar áreas como las del malecón y otros espacios para construir parques con sus gimnasios a cielo abierto y canchas deportivas. Bien que se contemplara integrar a las federaciones deportivas y las juntas de vecinos para velar por el mantenimiento y la seguridad de la valiosa obra.

Tiene que evitar a toda costa que el abandono o el vandalismo priven a la población de un parque recreativo tan valioso.