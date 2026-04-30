El empresario digital Santiago Matías, conocido como «Alofoke», manifestó su disposición de enfrentar lo antes posible el proceso legal iniciado en contra de sus empresas por la diputada Leivy Bautista y su esposo, el ciudadano haitiano Lugel Gasilie (Jean Claude).

Al conversar con El Nacional, Matías enfatizó su confianza en las instituciones y su deseo de que el sistema judicial actúe con la mayor celeridad posible. El influyente productor de medios digitales aseguró ser un fiel respetuoso del debido proceso y de la institucionalidad.

«Los temas de justicia se ventilan en la justicia, siempre ha sido así», afirmó el CEO de Alofoke Media Group, subrayando que no pretende evadir sus responsabilidades ciudadanas y que prefiere que el conflicto se resuelva estrictamente en los tribunales.

A pesar de mostrarse sorprendido por la acción legal emprendida por la legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Matías reiteró su disposición de acudir ante el Ministerio Público cuando sea requerido.

La demanda, depositada la semana pasada ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, señala a Alofoke Media Group, Alofoke Music y al panelista Eduardo Saint-Hilaire Ramírez.

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La querella penal, con constitución en actor civil surge tras declaraciones emitidas en el programa «Esto no es Radio Show», señalando a las empresas de Matías como civilmente responsables de difamación contra ambos.

«Le pedimos a las autoridades pertinentes que aceleren el día de la vista; eso es lo que nosotros esperamos, que sea rápido», manifestó de forma directa el productor.

Alofoke, el más importante creador de contenido del país, hizo un llamado público para que la fiscalía fije la fecha del primer encuentro legal a la brevedad, con el fin de esclarecer los hechos que motivaron la denuncia de la pareja.

Durante una conversación telefónica, el empresario aclaró que, hasta la mañana del jueves, no había recibido una notificación oficial sobre la querella en su contra.

No obstante, esta falta de notificación no ha mermado su interés en que el proceso judicial inicie cuanto antes para evitar dilaciones innecesarias en el ámbito público.

Al ser cuestionado sobre su sentir personal respecto a la demanda, Santiago Matías mantuvo la postura de que todo el mundo tiene derecho a reclamar legalmente siempre que se sienta agraviado.