Reforma educativa arrancará en mayo de este año

Santo Domingo.-La reforma del sistema educativo dominicano, que arrancará en mayo de este año, abarcará todos los niveles del sistema educativo público, desde la instrucción primaria hasta la universitaria, aseguró ayer el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos.

El proyecto incluye la aprobación de una Ley, cuyo proyecto estaría listo para entregar al Congreso Nacional a más tardar en octubre de este año.

El inicio será una consulta nacional, que abarcará todos los sectores de la vida nacional, incluyendo la diáspora, para que el contenido de esa legislación sea producto del consenso.

En el corto plazo, los resultados deben ser visibles en el 2036.

“La reforma incluye el nivel primario, incluye distintas salidas profesionales en el nivel medio”, afirmó Santos, durante una entrevista en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Indicó que los aprendizajes en los primeros años abarcará elementos básicos como lecto-escritura, ortografía, matemáticas.

En la secundaria y a nivel superior los estudiantes serán preparados para obtener un empleo decente.

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El funcionario habló acompañado de Isaac García De la Cruz, presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (Adru), Katia Gutiérrez, directora ejecutiva de esa entidad.

También, de Wady Ramírez Mañón, presidente de la Asociación Dominicana de Universidades; José Altagracia Hazim Torres, presidente de la Asociación de Universidades Privadas Autónomas y Radhamés Mejía, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).



“Esta reforma, hemos preferido no llamarla reforma, sino transformación, porque es mirando en el corto plazo al 2036, en el mediano plazo al 2040 y en el largo plazo el 2045”, manifestó el funcionario.

“ O sea, estamos viendo el futuro, no el pasado”, siguió diciendo.



El propósito es garantizar que el sistema educativo produzca con alta calidad, los trabajadores que ameritan los productores nacionales.



“Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy, empresas que quieren instalarse en el país y no lo hacen porque falta el capital humano que ellos requieren y se van a otro país y ya eso que se pierde no vuelve”, dijo.

Consideró que las universidades deberán ofrecer carreras cortas y científicas en base a las nuevas tecnologías y la economía circular.



“Ahora estamos en la consulta, para saber qué tipo de educación quiere la gente”, precisó.

“El único pacto que hace falta es que la sociedad se comprometa a luchar por sus hijos, a defenderlos, a representarlos y a comprometerse con un cambio verdadero en la educación”

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Vamos a celebrar en el mes de mayo, mediados de junio, estas consultas, y luego vamos a trabajar en el instrumento jurídico que debe de pautarla. Y hemos estado hablando con toda la colectividad política nacional para que esto no se convierta en un tema del partido de gobierno, por favor, sino en un tema de la sociedad”, significó.