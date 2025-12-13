Legisladores afirman Autovía del Ámbar dinamizará el potencial turístico Puerto Plata

La construcción de la Autovía del Ámbar dinamizará el potencial turístico de Puerto Plata y contribuirá con la creación de empleos y comercial, así como con el desarrollo del turismo de salud que ofrecen Espaillat y Santiago, afirmaron representantes legislativos de esas comunidades.

Indicó que la vía permitirá a los conductores llegar a Santiago en 25 minutos y a Espaillat en solo en unos 10 minutos, impactando económicamente en los “bolsillos” de los productores de alimentos y asiduos visitantes que ofertan sus productos a los complejos hoteleros de «La Novia del Atlántico».

“La dinámica económica creada por nuestro increíble turismo de cruceros, dos terminales, Amber Cove y Taino Bay y una de carga, que abastecen a Espaillat, (Moca) y su sector productor de los alimentos necesarios para abastecer su importante producción agropecuaria, más cada día la creciente inversión inmobiliaria, en Santiago y Puerto Plata”.

Dijo que La autovía del Ámbar, es uno de los logros “más importantes del Gobierno Dominicano, que preside el presidente Luis Abinader, quien junto al Gabinete de Turismo nos ha puesto a nivel cimero en el Turismo Internacional”.

Puedes leer: Sector zonas francas impulsa la economía con más de 200 mil puestos de trabajo en 2025

Espaillat

El senador Carlos Gómez afirmó que la provincia Espaillat cuenta con la producción agrícolas, no solo abastecer a la Puerto Plata, como un destino turístico, especialmente de cruceros, sino al resto del país.

Aseguró que, con la construcción de la obra licitada por el Gobierno, una vez terminada, provocará que los productores oferten sus alimentos y artículos a las diversas cadenas hoteleras, a comerciantes y a los propios visitantes a precio más asequibles.

“Esto es porque le permitirá a nuestros productores de huevos, pollo, cerdo y otros alimentos debido a que llegarán en un menor tiempo y gastando mucho menos dinero por el ahorro de combustibles que significará esa Autovía del Ámbar”, precisó.

Señaló que, por su gastronomía u sus museos culturales, la provincia Espaillat también se beneficiará de la llegada de turistas que acudirían a esa demarcación a conocer esos atractivos.

Santiago

El senador Daniel Rivera aseguró que la construcción de la Autovía del Ámbar favorecerá la provincia de Santiago debido a que ofrece de manera especial un turismo de salud al afirmar que esa demarcación cuenta con los centros de medicinas más avanzados de esa y otras regiones del país.

Dijo que para los visitantes Puerto Plata aporta los hoteles y “nosotros aportaremos los centros de salud hasta con helipuerto, museos, centros de convenciones, centros de educación con mayor cantidad de especialidades y ofertas que van desde la extensión de la UASD, Utesa, Pucmm, O&M, UAPA, entre otros”.

Resaltó que para los turistas que lo requieran cuentan con servicios de salud especializados que los ofrece la Clínica Unión Médica, el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), la Clínica Corominas Pepín, el Instituto Materno Infantil, entre otros.

“Contamos además con los mejores centros de diagnósticos que sabemos que serán bien aprovechados por los turistas que visitan Puerto Plata porque estaremos a solo 25 minutos en vehículos, a 12 o 15 minutos en helicópteros, ósea que esta carretera nos va beneficiar a todos los que estaremos en el trayecto”, precisó.

Agregó “nosotros para los turistas y visitantes locales tenemos una oferta en salud, educación, centros de convenciones amplios, que lo aportará Santiago a la industria turística de Puerto Plata”.

El 08 de septiembre el presidente anunció la licitación de La Autopista del Ámbar que tendrá aproximadamente entre 32 y 35 kilómetros, conectando la Circunvalación Norte de Santiago con Puerto Plata para mejorar la movilidad y el turismo en la zona norte del país.