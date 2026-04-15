Santo Domingo.- La Contraloría General de la República (CGR)ordenó reforzar los controles en los pagos derivados de cesiones de crédito y advirtió que devolverá los expedientes que no cumplan con los nuevos requisitos establecidos para garantizar transparencia en las operaciones del Estado.

La medida, dispuesta mediante la circular IN-CGR-CIR-2026-0004 y firmada por el contralor Geraldo Espinosa, obliga a todas las instituciones públicas a validar la legalidad de los procesos de pagos y la correcta identificación de los actores involucrados en operaciones de factoring y cesión de derechos de cobro.

El funcionario precisó que no se tramitarán pagos a terceros vinculados a contratos de obras, bienes y servicios si los expedientes no cumplen con los criterios exigidos, en un intento por cerrar brechas en el control financiero.

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La disposición establece como requisito indispensable que el cesionario esté debidamente registrado como beneficiario ante la Tesorería Nacional y en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef), antes de autorizar cualquier desembolso.

En los casos donde no exista ese registro, las entidades deberán gestionarlo conforme a la normativa vigente, como parte de un esquema que busca fortalecer la trazabilidad y reducir riesgos en el manejo de fondos públicos.