Las exportaciones de la República Dominicana alcanzaron los US$1,448.6 millones en marzo de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 20.7%.

Según las cifras oficiales, este monto supone un incremento absoluto de US$248.9 millones en comparación con el mismo mes de 2025, situándose como el valor más alto registrado para este periodo.

El crecimiento del mes de marzo estuvo impulsado por el oro en bruto, que registró un aumento del 78.2%, equivalente a US$110.8 millones adicionales.

En términos de participación total, el oro representó el 17.1% de lo exportado (US$247.1 millones), seguido por instrumentos médicos (8.78%) y cigarros (6.39%).

Destinos comerciales de exportaciones

Estados Unidos se mantuvo como el mercado principal con US$731.3 millones, concentrando el 50.48% del total.

Canadá ocupó la segunda posición con US$201.1 millones, reflejando un crecimiento del 150% debido a la actividad minera. Haití se ubicó en tercer lugar con US$129.2 millones (+36.4%), seguido por Puerto Rico (US$55.4 millones) y China (US$51.9 millones).

El sector de Zonas Francas aportó US$841.2 millones, lo que representa el 58.07% del total exportado. Por su parte, el Régimen Nacional registró un incremento del 45.6%, abarcando el 41.93% restante.

Las provincias con mayor volumen de exportación fueron Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago y el Distrito Nacional.

Al cierre del primer trimestre de 2026, el acumulado de exportaciones asciende a US$3,736.9 millones, un 18.3% más que en el primer trimestre del año anterior.