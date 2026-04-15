En las primeras horas de la noche de hoy y durante el día de mañana ocurrirán aguaceros, que estarán de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en gran parte del territorio nacional por la incidencia de una vaguada, comunicó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las principales lluvias ocurrirán en las provincias de El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, Monte Plata, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, San Juan, Bahoruco, Elías Piña, entre otras provincias bajo los niveles de alerta y aviso meteorológicos.

En Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo estará nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.

Alerta por aguaceros

Mientras el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 24 provincias en alerta entre ellas 18 en verde y 6 en amarilla entre ellas Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel y San José de Ocoa y ante posibles riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas, y posibles deslizamientos de tierra, destacando que dichas alertas podrían estar siendo modificadas durante las próximas 24 a 72 horas.

Meteorología dijo que mañana jueves una masa de aire con mayor contenido de humedad más la vaguada continuará incidiendo en las condiciones del tiempo del país, provocando lluvias pasajeras entre débiles a moderadas en La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, entre otras.

En la tarde las precipitaciones se intensificarán, ocurriendo de moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, en Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, Dajabón, entre otras provincias aledañas.

Esta noche las temperaturas mínimas estarán entre 21 a 18 grados Celsius por la incidencia, por la incidencia del viento de componente del noreste.

Mientras el mar se informó que en el mar Caribe el oleaje está normal de 3 a 4 pies de altura condiciones favorables para que naveguen todas las embarcaciones, pero del océano Atlántico recomendamos a los operadores de pequeñas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.