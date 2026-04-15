Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo reactivó el Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería y otros operadores de juegos de azar, marcando el inicio de una nueva etapa enfocada en la depuración y control del sector.

La medida, contenida en el Decreto 197-26, responde al alto número de solicitudes pendientes luego de que vencieran los plazos otorgados en 2022 para que estos negocios se ajustaran a las normativas legales y tributarias vigentes.

Decreto que regula las bancas de lotería

Con esta disposición, las autoridades buscan retomar y concluir el proceso de formalización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, apuestas deportivas y otros establecimientos vinculados al juego.

Uno de los puntos clave de esta reactivación es el rol que asumirá la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento fiscal de los operadores, así como su incorporación provisional al sistema tributario y el apoyo en las labores de fiscalización.

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El decreto también reorganiza el Consejo Consultivo encargado de dar seguimiento al proceso, integrando representantes del Gobierno, organismos reguladores y actores del sector, con el objetivo de coordinar y supervisar la implementación de las medidas.

Asimismo, se instruye al Ministerio de Hacienda y Economía a trabajar junto a este consejo en la elaboración y adecuación de normas que permitan avanzar en la regularización, mientras que, de manera temporal, el administrador de la Lotería Nacional asumirá funciones de coordinación operativa.

El organismo estará conformado además por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), dos miembros de su Consejo Consultivo, un delegado de Federacion Nacional de Bancas de Loteria (Fenabanca), un representante de los concesionarios, uno de la Asociación de Bancas de Apuestas Deportivas, otro de la Comisión Hípica Nacional, un representante de la Asociación de Casinos de Juegos y el Arzobispo Coadjutor monseñor Carlos Tomás Morel Diplán.

La disposición deroga el Decreto 295-22 y establece un nuevo esquema institucional para la supervisión del sector de juegos de azar, en un contexto en el que las autoridades buscan mayor control, orden y cumplimiento en esta actividad económica.