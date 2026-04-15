Cardi B lanzará un álbum completamente en español, según reveló durante su concierto en Charlotte, Carolina del Norte, como parte de su tour ‘Little Miss Drama’.

La cantante de origen dominicano confirmó que, después de su tercer proyecto discografico, trabajará en el mercado hispanohablante.

“Tú sabes, yo hablo de dinero en inglés y en español, perra. Después de este álbum que voy a sacar, voy para el mercado en español”, dijo la rapera. “Ya no voy a hablar más inglés. Hola, no habla inglés. Es hora de conseguir el dinero en español. Hay mucho dinero en español esperándome, voy a ir a buscarlo”.

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La artista recibió este martes a Ozuna como invitado sorpresa en el cierre de su gira por Estados Unidos ‘Little Miss Drama’, que corresponde a su más reciente disco «Am I the Drama?».

En 2024, Cardi publicó una encuesta en Twitter (ahora X) preguntándole al Bardi Gang (como se les conoce a sus fans) si querían un proyecto completamente en español y 79% estuvo a favor.

A pesar de que nació y creció en Estados Unidos, Cardi, quien es hija de padre dominicano y madre trinitense, aprendió inglés a los 7 años.

“Porque el inglés no es mi primer idioma y mis dos padres son inmigrantes, aprendí a hablar inglés cuando tenía 7 años”, escribió en un tuit en 2026.