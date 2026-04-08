Santo Domingo.- El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) dispuso la suspensión de las clases este miércoles en las provincias que se encuentran bajo alerta, debido a las lluvias generadas por una vaguada que incide sobre el país.

La medida fue adoptada en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), organismos que han advertido sobre la ocurrencia de lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles inundaciones en distintas zonas del territorio nacional.

🚨Hemos ordenado la suspensión de la docencia pública y privada en zonas con inundaciones o riesgo de inundación.



También instruimos a directores regionales, distritales y de centros educativos a aplicar esta medida para proteger a estudiantes, docentes y familias dominicanas. — Luis Miguel De Camps (@LMDECAMPS) April 8, 2026

La disposición abarca los centros educativos públicos y privados ubicados en las demarcaciones en alerta, como medida preventiva para evitar situaciones de riesgo ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

El Minerd instruyó a las direcciones regionales y distritales a mantenerse en sesión permanente, evaluando las condiciones en cada localidad, a fin de extender la suspensión en aquellos planteles donde persistan amenazas que comprometan la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.