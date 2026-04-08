Santo Domingo.– Fuertes lluvias registradas desde la madrugada de este miércoles han provocado inundaciones urbanas y dificultades en el tránsito en distintos puntos del Gran Santo Domingo, justo cuando se cumple el primer aniversario del colapso de la discoteca Jet Set, una tragedia que marcó al país el 8 de abril del 2025.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones atmosféricas continúan provocando precipitaciones durante gran parte del día, con lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

Según el organismo, los aguaceros impactan especialmente el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata, Duarte, Samaná, Santiago, La Vega y Puerto Plata, entre otras provincias.

En redes sociales, cientos de usuarios han reportado calles anegadas, taponamientos y dificultades para desplazarse hacia sus lugares de trabajo desde tempranas hora, evidenciando el impacto de las precipitaciones en la movilidad urbana.

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Ante este panorama, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene niveles de aviso meteorológico para el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y San José de Ocoa, mientras que varias provincias permanecen bajo alerta por el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Este escenario climático coincide con una fecha sensible para la población, al conmemorarse un año del colapso del Jet Set, hecho que dejó profundas secuelas y que hoy vuelve a colocar en el foco la vulnerabilidad ante eventos imprevistos, en medio de condiciones meteorológicas adversas que también ponen a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y la infraestructura urbana.

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Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar zonas inundadas o de alto riesgo.