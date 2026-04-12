Santo Domingo Norte.– La ofensiva combinada de Bryan Luciano, Gerald Abreu y Joni Liriano resultó determinante en la victoria de los Leñeros de Los Mina 87-80 sobre los Trenes de Santo Domingo Norte, en un intenso encuentro disputado la noche del sábado.

Con el triunfo, Los Mina igualó 2-2 la serie final del X Torneo de Baloncesto Superior de la Provincia Santo Domingo 2026, forzando un partido decisivo para definir al campeón del certamen.

El encuentro, celebrado ante una notable asistencia en el polideportivo del club Calero, en Villa Mella, mantuvo la tendencia de la serie, en la que ambos conjuntos han conseguido victorias en condición de visitantes.

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Luciano encabezó la ofensiva de los Losmineros con un doble-doble de 23 puntos y 10 rebotes, escoltado por Abreu, quien también anotó 23 tantos y capturó seis rebotes. Liriano aportó 20 unidades, nueve rebotes y cuatro asistencias, mientras que Miguel Evangelista contribuyó con 13 puntos y 12 rebotes.

Por los Trenes, Miguel Carmona lideró la ofensiva con 29 puntos y ocho rebotes. Carlos Ramos sumó 17 unidades, en tanto que Randy Bautista registró un doble-doble de 14 puntos y 11 asistencias, además de cinco rebotes. Michael De la Cruz también logró cifras dobles con 12 puntos y 11 rebotes.

El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo, presidida por William Cabral Lugo, con Ángel De la Cruz al frente del Comité Organizador y José Esteban Borromé como comisionado.

La justa, dedicada al presidente Luis Abinader, cuenta con el respaldo del Ministerio de Deportes, encabezado por Kelvin Cruz, y se disputa la Copa Seaboard “Energía Limpia”.