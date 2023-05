Soles y Cañeros en primero

Los Soles de Santo Domingo Este y Cañeros del Este asumieron el liderato de la tabla de posiciones de la Súper Liga de la LNB, tras registrar marca de cuatro victorias y un revés, luego de ganar sus respectivos compromisos anoche.



Soles

“Esto se trató al final de quien quisiera más la victoria y nosotros salimos con mejor actitud para quedarnos con el triunfo. Estamos saliendo a cancha con el hambre de ganar el torneo”.

Así se expresó Fausto Pichardo sobre como Soles pudieron limitar a los Metros de Santiago en el último cuarto del partido en que los representantes de Santo Domingo Este ganaron 94 por 84.

Cornelius Hudson

El espigado jugador impuso su dominio en la zona pintada tras anotar 23 puntos y capturar 13 rebotes.

El espigado jugador señaló que solo necesitaba sentir confianza en sí mismo para encontrar su ritmo.

“Al principio se me estaba haciendo difícil, pero gracias a los muchachos que se mantuvieron apoyándome, me motivaron a seguir hacia delante”, explicó Pichardo.



Cañeros

Los Cañeros del Este contaron con seis jugadores en cifras dobles para imponerse 104 por 98 a los Leones de Santo.

Cornelius Hudson encabezó el ataque con 24 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, en un encuentro donde el jugador Bryan Ramírez consiguió 11 unidades y siete asistencias en 33:02 minutos de acción.

“Desde que me integré he trabajado para que el coach (Miguel Volcan) me tome confianza y finalmente hoy me la dio”, manifestó Ramírez.