Trenes cerca de la gloria en Basket Superior Santo Domingo

Yeickson Montero, Randy Bautista, Kelvin Furcal y Miguel Carmona, las cuatro columnas principales de los Trenes de Santo Domingo Norte.

Los Trenes de Santo Domingo Norte tomaron ventaja 2-1 de la serie final del X Torneo de Basket Superior de la Provincia Santo Domingo 2026, tras el triunfo del viernes 85-84 ante Leñeros de Los Mina, en el techado del club Calero.

Los Trenes, que participan en su cuarta ronda final al hilo (a un 5-3), intentan reivindicar la corona de campeón obtenida en la temporada del 2023, la única que registran en su historia.

La victoria del viernes fue marcada por la oportuna ofensiva del refuerzo capitalino Yeickson Montero, quien encestó el canasto que definió el marcador, 85-84, y 24:3 segundos del final.

Los Mina no tuvo éxito en su última ofensiva por virar la pizarra en lances de Joni Liriano y Gerald Abreu, quien venía de encestar de tres, rompiendo un empate 81-81 y darle una momentánea ventaja a los Leñeros, 84-81, con 1:10 del último período, la cual se vio acortada con dos lances libres anotados de Miguel Carmona, de los Trenes, 83-84, con 59:5 segundos.

Montero fue el máximo anotador de los Trenes y del partido con 24 puntos y seis rebotes, Kelvin Furcal 20, Miguel Carmona 14, Carlos Brazobán y Carlos Ramos nueve cada uno.

Por Los Mina, Joni Liriano y Bryan Luciano presentaron números similares de 21 puntos más 10 rebotes cada uno, Gerald Abreu 19 dígitos y Andy Aquino terminó con 10 unidades.

Reconocen a Gómez Mazara

El economista Fabricio Gómez Mazara, director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), fue reconocido por el club Los Mina y su presidente Víctor Hansen, y Ronny Jáquez, secretario y gerente del equipo.

Fabricio Gómez Mazara, director de Promipyme, es reconocido por Víctor Hansen, y Ronny Jáquez, presidente y secretario del club Los Mina, junto a William Cabral y Agustín Matos.

Los ejecutivos leñeros estuvieron acompañados del ex jugador Juan Carlos Eusebio (Cacalo); del presidente de la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (Abasado), William Cabral Lugo, y los directivos de esa entidad Agustín Matos y Juan Carlos Medina.

Gómez Mazara realizó el saque de honor, previo al tercer partido de la serie final del TBS Santo Domingo 2026 entre los Trenes y Los Mina, en justa dedicada al presidente Luis Abinader, el respaldo del Ministerio de Deportes y por la Copa Seaboard “Energía Limpia”.

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Ángel De la Cruz está a la cabeza del Comité Organizador del TBS Santo Domingo 2026; y José Esteban Borromé funge de Comisionado.