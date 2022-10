Los retos de Abinader

El presidente Luis Abinader Corona tiene ante sí dos grandes retos inmediatos que superar en su tránsito para alcanzar una nueva repostulación de cara a las elecciones que serán celebradas el próximo año.

Los retos o desafíos de los cuales hablo en nada tienen que ver con explicar a los dominicanos los efectos positivos o negativos de la moneda virtual Bitcoin, ni mucho menos los efectos que produce en los usuarios el uso del Metaverso con su realidad aumentada.

No, no, no se trata de eso por el momento, de lo que se trata es de algo más terrenal, más aterrizado y no tan tecnológico. A lo que nos referimos es a la posibilidad de superar lo que a nuestro modo de ver son dos grandes retos que podrían pulverizar las aspiraciones continuistas del doctor Abinader si no los resuelve.

Veamos

El primer reto que a nuestro humilde modo ver tiene por delante y que tiene que superar el doctor Abinader de manera inmediata, es el lograr a partir del próximo año 2023 la cohesión interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Son más que evidentes los brotes de tendencias a lo interno de esa organización política, desproporcionadas las contradicciones y diferencias partidarias entre una parte importante del liderazgo fundamental y la cúpula gobernante.

El segundo reto lo constituye el lograr subsanar la enorme inconformidad que permea en una parte importante de la militancia media y baja de ese partido político que expresan de manera pública que el Gobierno del Presidente Abinader lo ha despreciado y dejado fuera de la administración pública en los dos años que lleva el gobierno.

Se cree que esta situación de desconexión de la base y dirección media con el Gobierno se valida a partir de la reciente destitución del Ministro de Educación, Roberto Fulcar, y la reciente disposición presidencial que ordena la “limpieza” de la nómina de esa entidad educativa.

Pienso que el presidente Luis Abinader quizás esté consciente de esa situación y por eso trata de compensar esa realidad con una estrategia de exposición.