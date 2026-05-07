Costa Rica.– El presidente Luis Abinader arribó este jueves a las 11:05 de la mañana (hora local) al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José, para participar en los actos de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado, programados para este viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional.

A su llegada, el mandatario dominicano fue recibido por la primera vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive Angermüller, y por la embajadora dominicana en esa nación, María Amelia Marranzini Grullón. Durante el acto protocolar fueron interpretados los himnos nacionales de ambos países.

El jefe de Estado viajó a territorio costarricense acompañado del canciller Roberto Álvarez, atendiendo a una invitación oficial, como parte del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y la cooperación bilateral entre ambas naciones.

La delegación oficial dominicana también está integrada por el secretario de Gabinete, Eilyn Beltrán; la asistente personal del mandatario, Mercedes Pichardo; el director de Prensa del Presidente, Carlos Alberto Camionero; y el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), mayor general Jimmy Arias.

Como parte de su agenda oficial, el presidente Abinader sostendrá una reunión bilateral con la presidenta electa Laura Fernández Delgado.

Posteriormente, asistirá a la cena ofrecida por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno invitados a la ceremonia de investidura presidencial.

Agenda del viernes

Para este viernes 8 de mayo, el mandatario dominicano se trasladará junto a su comitiva al Estadio Nacional, donde participará en la ceremonia oficial de traspaso de mando presidencial de Laura Fernández Delgado para el período constitucional 2026-2030.

Al concluir el acto, Abinader participará en el saludo protocolario a la nueva presidenta costarricense y en la recepción oficial junto a las delegaciones internacionales presentes.

El retorno del presidente Abinader y su comitiva oficial a la República Dominicana está previsto para la noche del viernes.