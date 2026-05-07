El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró ayer que el panorama nacional actual presenta las condiciones objetivas necesarias para que dicha organización política retorne a la conducción del Estado dominicano.

Durante un conversatorio con la juventud del distrito municipal de Guayabo, realizado en la casa nacional, Medina enfatizó que, aunque el escenario es favorable, el éxito electoral dependerá de un esfuerzo sostenido y de revitalizar la confianza en la trayectoria histórica del PLD, diferenciándolo de otras fuerzas políticas emergentes.

El líder opositor recordó a los asistentes que la mística y el compromiso de la base son determinantes, señalando que la energía de la juventud actual en la provincia es comparable a la fuerza que permitió al partido morado alcanzar sus primeras victorias electorales cuando era una organización pequeña.

En el marco del intercambio de ideas, Medina aclaró que la verdadera percepción de estar en el poder no emana de poseer un cargo público o nombramiento, sino del impacto real de las acciones de gobierno en la calidad de vida de la ciudadanía.

Danilo

“La población reconoce que con el PLD se vivía mejor porque fue una gestión que implementó políticas públicas diseñadas específicamente para el bienestar y la protección de la gente”, puntualizó Danilo Medina durante el conversatorio.

Asimismo, resaltó que durante sus dos periodos de gobierno se generaron un millón de empleos gracias al dinamismo económico y el apoyo al sector privado, diferenciando estos puestos de trabajo de la simple nómina estatal.

Medina definió al PLD como una auténtica escuela de formación para servidores públicos, fundamentada en el legado ideológico del profesor Juan Bosch y su principio inquebrantable de “Servir al Partido para Servir al Pueblo”.

Tras atender diversas inquietudes, el presidente del PLD instó a la dirigencia local a redoblar los esfuerzos de captación de nuevos votantes, instándoles a “ponerse las pilas” y dar continuidad a la nueva línea organizativa y electoral de la organización.

Aprovechando su visita a la zona fronteriza, Danilo Medina encabezó el acto de juramentación de un nuevo grupo de dirigentes del municipio de Comendador, quienes se integraron formalmente a las filas de la estrella amarilla.

El evento contó con la presencia de exmiembros del PRM que decidieron cerrar filas con el PLD, acompañados por el secretario general Johnny Pujols, el miembro del Comité Político Robert De La Cruz y el alcalde de Guayabo, Aneuris Rosario.

Entre los nuevos militantes que asumieron el compromiso partidario se encuentran los ciudadanos Ronny de la Rosa Checo, César Rosario, Ronald Polanco, Iván Carrasco, Smarlin Rosario, Yoan Figuereo Encarnación y Gael Rosario.

De su lado, Johnny Pujols hizo un llamado a los nuevos integrantes a trabajar con intensidad y unidad, destacando que el fortalecimiento del partido es la vía más segura para construir un futuro próspero en sus comunidades.