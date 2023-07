Machado, Soto y Gary descargan su poder

SAN DIEGO.- Manny Machado, Juan Soto y Gary Sánchez conectaron jonrones para ayudar a los Padres de San Diego a vencer el martes 5-1 a los Piratas de Pittsburgh.

Blake Snell (7-8) limitó a los Piratas a dos hits y una carrera en seis entradas. Steven Wilson, Robert Suárez y Josh Hader lanzaron tres entradas de relevo con un hit.

El jonrón número 20 de la temporada de Machado, un jonrón de 418 pies entre el jardín izquierdo y el central ante Rich Hill (7-10), empató el marcador a 1 en la segunda entrada.

Sánchez agregó la carrera de la ventaja, logrando el 2-1, con un sencillo productor al jardín central que anotó Xander Bogaerts desde la segunda base. Bogaerts se embasó con un sencillo al jardín central y se robó la segunda base.

El jonrón solitario de Soto, también su vigésimo, a lo profundo del jardín derecho en el séptimo, puso a los Padres arriba 3-1. Soto ha conectado 20 o más jonrones en cinco de sus seis temporadas, la única excepción fue la temporada acortada por la pandemia en 2020.

“Nunca me enfrenté a ese tipo, solo me aseguraba de hacer un lanzamiento”, dijo Soto. “Lo conseguí y no me lo perdí, se siente genial”.

Luego del jonrón de Soto, Machado fue golpeado en la parte superior del hombro izquierdo por el relevista Ángel Perdomo en el siguiente lanzamiento.

“Si entregas una bomba como esa, quiero decir que yo también me enojaría”, dijo Machado.

Perdomo fue expulsado junto con el manager de los Pirates, Derek Shelton.

“Creo que los árbitros lo manejaron bien”, dijo el manager de los Padres, Bob Melvin. “Viste dónde se colocó el receptor y falló por un margen bastante amplio”.

Sánchez agregó seguro con un jonrón de dos carreras en el octavo que colocó a Luis Campusano y puso a los Padres arriba 5-1. El jonrón de Sánchez culminó una actuación de tres hits y tres carreras impulsadas.

En la parte alta de la séptima, Soto corrió para hacer una atrapada en picado en la línea de hundimiento de Andrew McCutchen. La atrapada con dos outs de Soto llegó con corredores en primera y segunda base y preservó la ventaja de 2-1 de los Padres.

Soto dijo, según el conteo, que esperaba que McCutchen sacara el balón.

“Es un juego diferente si esa pelota se cae, y encima pega un jonrón”, dijo Melvin.

Hill permitió siete hits y dos carreras en cuatro entradas y un tercio.

Alika Williams hizo su debut en las Grandes Ligas con los Piratas como campocorto en la séptima entrada. Reemplazó a Lioner Peguero.