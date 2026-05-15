Manuel Estrella y José Pio Santana firman convenio para la transmisión oficial del Mundial 2026 en República Dominicana

El Ingeniero Manuel Estrella, presidente de Grupo Multimedios El Caribe, y José Pio Santana, presidente de Pio Deportes, firmaron el convenio que oficializa la transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en República Dominicana a través de CDN Deportes, CDN 37 y CDN Radio, en un evento Pio Deportes.

Con este acuerdo, ambas entidades garantizan al público dominicano la cobertura del evento deportivo más importante del planeta, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Luego de la experiencia vivida durante Qatar 2022, CDN Deportes volverá a convertirse en la casa oficial del Mundial en el país, llevando cada uno de los 104 partidos de la competición a toda la audiencia dominicana, acompañados de análisis, comentarios, cobertura especial y contenido exclusivo.

La edición de 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol mundial al convertirse en la primera Copa del Mundo organizada por tres países y también la primera en contar con 48 selecciones participantes.

Las sedes estarán distribuidas en importantes ciudades de Norteamérica. Estados Unidos albergará encuentros en ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles, Dallas y Atlanta; México tendrá partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; mientras que Canadá recibirá partidos en Toronto y Vancouver.

CDN Deportes con programación especial

Durante el Mundial, CDN Deportes y Pio Deportes desarrollarán una programación especial con un equipo de profesionales especializados en fútbol, ofreciendo seguimiento completo a cada jornada, análisis de los encuentros, cobertura de las figuras más importantes y todos los detalles del torneo.

La alianza entre Grupo Multimedios El Caribe y Pio Deportes reafirma el compromiso de ambas plataformas de continuar llevando al público dominicano los principales eventos deportivos internacionales con una cobertura moderna, dinámica y cercana al fanático.

En 2026, el país volverá a reunirse frente a las pantallas para disfrutar de la emoción, la pasión y las historias que solo una Copa Mundial de la FIFA puede ofrecer.