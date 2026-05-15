El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República, Leonel Fernández, afirmó este viernes que productores agrícolas, comerciantes y pequeños empresarios de la provincia Sánchez Ramírez enfrentan dificultades económicas y una situación de abandono por parte de la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante un recorrido por la provincia que incluyó reuniones en el distrito municipal de Zambrana y en el municipio de Cotuí, Fernández sostuvo encuentros con productores de arroz, cacao y piña, así como con trabajadores de maquinarias agrícolas, quienes expusieron sus quejas sobre el estado actual del sector.

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El dirigente político denunció que operadores de tractores estatales reportan deudas pendientes de pago por parte del gobierno desde hace cinco años.

Fernández calificó la acumulación de estas deudas como injustificada, argumentando la disponibilidad de recursos manejados por la actual administración.

Asimismo, el expresidente señaló el impacto directo que tiene el declive de la producción de arroz y piña en la economía local.

Al respecto, prometió que una eventual gestión de la Fuerza del Pueblo ofrecerá apoyo técnico y financiero para incrementar la productividad y fomentar la exportación de piña hacia mercados internacionales como Japón, Corea, Israel y Estados Unidos.

En el ámbito comercial, Fernández visitó el Supermercado Bagasso en Cotuí, donde su propietario, José Leonel Ramos Peguero, reportó una disminución del 40 % en las ventas debido a la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores en los últimos cuatro años y medio.