Promérica e Instituto OMG firman convenio para facilitar acceso a educación

Banco Promérica República Dominicana y el Instituto OMG (IOMG) suscribieron un acuerdo de colaboración con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior en el país mediante programas de financiamiento adaptados a estudiantes y profesionales.

La iniciativa contempla la oferta de préstamos educativos y facilidades de pago a través del esquema CrediPlus.

El programa incluye opciones con y sin intereses, plazos de amortización de hasta 36 meses y la posibilidad de financiar hasta el 100% del costo académico, dependiendo de la modalidad seleccionada. Además, las instituciones informaron que el acuerdo no genera comisiones de referimiento.

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Alianza Promérica

Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promérica República Dominicana, señaló que la alianza busca ofrecer soluciones financieras que se adapten a las realidades de los estudiantes para apoyarlos en el cumplimiento de sus metas académicas y profesionales.

Por su parte, Belkis Guerrero Villalona, rectora del Instituto OMG, afirmó que el convenio respalda la misión de la institución de formar y especializar profesionales, promoviendo una visión del Derecho orientada al desarrollo legal, económico y sostenible del país.

Como parte del acuerdo, ambas entidades desarrollarán jornadas de orientación, charlas de educación financiera, participación en ferias educativas y difusión de contenido informativo.